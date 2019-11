Roger González declina invitación a musical

Por el momento el regiomontano Roger González tendrá que dejar atrás las ganas de estar en la puesta en escena Hoy no me puedo levantar, pues su prioridad es seguir en la televisión, la radio y su banda musical.

Durante su visita a la Sultana del Norte, el conductor, locutor, actor y cantante, quien inició su carrera en Disney Channel, expresó que sí tiene ganas de regresar a los escenarios con un musical como el de Nacho Cano, después de haber interpretado a Colare en 2014, 2015 y 2017, pero por el momento no puede.

“Me parece formidable, yo en lo personal tengo muchas ganas de regresar y hacer teatro, pero lo hablé con mi manager, y me tengo que cuidar porque la vida no sólo es trabajar, desde los 11 años trabajo sin parar, y creo que meterme a teatro y a una obra tan complicada como Hoy no me puedo levantar, ahí tronaría, es muy complicado; ahora tele, radio y música son mis prioridades”.

González se dijo agradecido con Alejandro Gou por entender por qué tuvo que rechazar la invitación.

“Estoy muy agradecido con Alejandro Gou por la invitación, pero esta vez vamos a frenar el teatro musical, de hecho Alejandro Gou fue el que me trajo a México, porque yo estaba en Argentina, yo pensé que la temporada iba a durar un año y fueron dos años y medio, después de ahí volví con Danna Paola a otra temporada y muy bien”.

Actualmente promociona Te vas, su más reciente sencillo junto con los chicos de Mérida Charlie and Joss, con quienes trabaja la parte musical, su otra faceta profesional y artística.