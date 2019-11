Lupe Esparza preocupado por la falta de artistas de larga duración

Lupe Esparza es un hombre directo, que no tiene filtros al hablar, y eso le provoca algunos problemas.

El líder de Bronco suele responder con humor, pero también con una sinceridad ante lo que le preocupa, le molesta o simplemente lo hace feliz.

Lupe Esparza y Bronco festejan 40 años de la agrupación y reveló que están más jóvenes que nunca.

“Nosotros como Bronco, amenazamos con estar mucho tiempo más, porque ahora es un Bronco joven… quitándome a mi [risas]. Tenemos un Bronco joven que se encargará de darle vida y agregándole más capítulos a esta historia que la considero fantástica”, compartió Lupe Esparza.

Lupe Esparza aprende a enfocarse en Bronco y se aleja de las broncas

El músico señaló que está preocupado por el futuro de la música en México, que presenta un hueco generacional.

“Algo que me cuestiono un poquito, es que no veo grupos nuevos actuales pisando fuerte. Todos están a media agüita, que si, que no, pero no veo venir fenómenos musicales como aquellos de Rigo Tovar o Los Tigres del Norte, no veo ese cambio generacional musical, o viene muy lento. Veo muchos cantantes con banda, pero no veo nada específico que vaya a causar una historia nueva en el género del regional mexicano ¿No sé qué esté pasando?”.

Hace unas semanas, Bronco lanzó una colaboración con Ricky Muñoz de Intocable.

“No sé si llamarle una moda y como todas las modas… pasan tarde que temprano. Creo que va a llegar un momento en que tenemos que cambiar la manera y las forma, quizás las colaboraciones dejen de llamar tanto la atención de tantas que ha habido entre tantos géneros musicales, llámese reguetón, regional mexicano o lo que sea. Es importante ir pensado qué vamos a hacer, a lo mejor regresar a las canciones inéditas, bonitas que enamoren el alma de la gente, ese es el plan”.

El músico añadió, “todo se desgasta y consume muy rápido, en estos tiempo está difícil hacer un tema súper exitoso y que se quede como un clásico. Pienso que eso ya no va a darse debido a estos tiempos cibernéticos, donde todo pasa tan rápido y pareciera -lastimosamente- que la música fuera desechable. Se muere rápido la música y eso es alarmante y preocupante, lo cual obliga al artista que está vigente ahorita, estar en constante movimiento y creatividad, porque si no se olvida".

En Guadalajara

Lupe Esparza adelantó que están por dar los últimos conciertos del 2019, pero iniciarán el años con mucho trabajo.

“Guadalajara tendrá un concierto con nueva producción, diferentes audiovisuales, nuevo vestuario y un orden de canciones diferentes” y añadió: “Estamos por terminar gira más larga realizada por Estados Unidos. Arrancamos en enero gira por Sudamérica, donde serán tres semanas por Paraguay y Bolivia. Estamos pensado en el nuevo disco, y tal vez, otra parte de Primer Fila”.

Presentaciones en México

Guadalajara. 21 de noviembre a las 21:00 horas, Auditorio Telmex

Monterrey. 23 de noviembre, Auditorio Pabellón M

Ciudad de México. 8 de diciembre, Auditorio Nacional

