Vive Latino 2020: Todos los detalles de la edición 21 del festival

Por primera vez la mítica banda estadounidense de hard rock, Guns and Roses, formará parte del cartel del Festival Iberoamericano de Cultura Musical, Vive Latino que se realizará el 14 y 15 de marzo de 2020 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Así lo dieron a conocer los organizadores de la fiesta musical, en la que además actuarán artistas como Bersuit Vergarabat, Biznaga, Black Pumas, Bratty, Carlos Sadness, Carlos Vives, Charles Ans, Chetes, Chico Trujillo, Cuarteto de Nos, Cultura Profética, Damas Gratis, Desorden Público, Disidente, DLD, Duki, Ed Maverick, El Poder del Barrio, Elefantes, Ely Guerra, Fangoria, Feria de Frescos, Flor Amargo, Francisca Valenzuela, Gera MX, Girl Ultra, Golden Ganga, Gustavo Santaolalla, Hamac Caziim, Indios; Okwess, Kary Pamyu Pamyu, La Bruja de Texcoco, La Doble A, La Garfield, Leiva, Little Jesus, Los Daniels, Los Tucanes de Tijuana, Madame Récamier, Mexfutura, Milky Chance, Mogwai, Negro y Las Nieves de Enero, Nortec: Bostich + Fussible, Odio a Botero, Pillanes, Porter, Portugal. The Man, Rebel Cats, Rey Pila, Reyno, Rodrigo y Gabriela, Rubytates, Salón Victoria, Salvador y El Unicornio, Say Ocean, She Wants Revenge, Sho-Hai, Silvana Estrada, Skott, Soulwax, The Cardigans, The Phantom Four, The Rasmus, The Warning, The Wookies, Usted Señálemelo, Valsian, Vetusta Morla, Vicentico, Victoria Malawi, Yucatán a Go-Go, Zero Kill y Zoé (Unplugged), entre muchos otros.

Preventa Citibanamex: 25 y 26 de noviembre.

Venta General: a partir del 27 de noviembre a través de Ticketmaster México.

Info: www.vivelatino.com.mx

Entre las sorpresas de la vigésima primera edición del festival, también habrá batallas de campeones con los mejores exponentes del hip hop como Aczino, Chuty, Lobo Estepario, entre otros. Así como un nuevo escenario que contará con una capacidad para recibir a 15 mil asistentes, por lo que en total serán seis las plataformas musicales.

Además del talento musical, regresa por segundo año consecutivo la Triple AAA. A la vez, en su cuarto año consecutivo, regresará “El Parque”, la zona apta para el público más chiquito del festival. Sin importar la edad, y porque Vive Latino es de todos, existe este espacio dedicado y perfecto para los asistentes más pequeños, que inician su camino por el mundo festivalero. Este 2020 la Carpa Ambulante, todo un clásico infaltable del Vive Latino, cumplirá 10 años de presentar un gran abanico de documentales y películas relacionadas con el mundo de la música. Los también llamados “rockumentales” que formarán parte de esta edición se anunciarán muy pronto. Asimismo, por cuarto año continuo, la Carpa Casa Comedy presentará a los mejores exponentes del stand up nacional e internacional.

Por primera vez en la historia de Vive Latino llegará una nueva e increíble forma de vivir el festival a lo máximo. VIVE La-Suite será una experiencia única donde encontrarás música, comida, bebida y muchas cosas creadas para el mejor fan que eres tú. A esto, también, habrá un espacio exclusivo donde tendrás una zona de descanso muy ad-hoc con beneficios especiales para que puedas recargar energía y disfrutar a todo lo que da las dos jornadas del festival.

