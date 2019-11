Yotuel Romero denuncia censura racista de Instagram por foto con Beatriz Luengo

View this post on Instagram

Le cerraron la cuenta de instagram a este hombre bueno y valiente. Y sí increíblemente con la cantidad de imágenes agresivas de animales maltratados etc. se la cerraron a él por mostrar una foto para una campaña de la que se sentía orgulloso, así como yo me siento orgullosa de la familia bonita que hemos formado y de tí. De nuestra unión de pieles y de almas. Hoy estas triste pues piensas en toda esa gente bonita que te seguía por el mundo, por los conciertos… triste también porque sabes que la han cerrado por lo que te atreves a decir con respeto y amor. Por eso hoy más que nunca te admiro y te quiero ❤️Hoy un grupo de ordenadores conspirando te tumbaron para callarte, estaban intentándolo desde hace días, incluso semanas y encontraron lo “denunciable” para callarte, pero no se calla a quien no tiene miedo, y mucho menos se calla a quien tiene mucho por decir. Volverás #Yotuel con fuerza para luchar lo que te duele, tu pueblo. Y nadie podrá callarte. Te quiero ❤️ Pronto os diremos su nueva dirección. Gracias a todos por el apoyo. Os queremos infinitamente. Os habéis volcado con nosotros! Gracias en nombre de nuestro amor y nuestra familia 🙏🏻 #todosconYotuel