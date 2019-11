Cecilia Fuentes cuenta la vida de Rita Macedo y muestra otro lado de Carlos Fuentes

Cecilia, es la primogénita del escritor Carlos Fuentes, y fruto de su primer matrimonio con la actriz Rita Macedo, que terminó en divorcio.

El escritor formó después una nueva familia con la periodista Silvia Lemus, con quien tuvo dos hijos más, Natasha y Carlos, ambos muertos antes de cumplir los 30 años.

Ahora, Cecilia Fuentes está lista para presentar el libro Mujer en papel, las memorias inconclusas de Rita Macedo en la edición número 33 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), que arrancará el 30 de noviembre en Expo Guadalajara.

“Ya son 25 años que este libro ha esperado para nacer, ya es demasiado y necesitaba salir para que mi mamá estuviera en paz y contenta. Ella lo quería, luchó por tenerlo y me tardé demasiado en lograr todo lo que quería, pero ya está ahí, para que ella esté en paz”, dijo Cecilia Fuentes, en entrevista con Publimetro.

La hija del escritor Carlos Fuentes señaló que este libro está dividido en dos partes, y muestra a la actriz Rita Macedo en su etapa de actriz y esposa del literato.

“Mi mamá comenzó a escribirlo en 1993, que fue el año en que murió y ella se deprimió mucho cuando llegó a la sección de mi papá. Ella nunca pudo pasar de ahí, en ese entonces no lo publicó, yo la ayudaba a pasar en limpio todo lo que le emocionaba, todo lo que estaba sacando y contando, la verdad de lo que pasó, que le dio más duro, pero emocionalmente nunca lo vamos a saber”.

“Mi madre tenía una imagen de monstruo antisocial, pero era muy frágil y acomplejada en muchas cosas. Nos la vivíamos de la greña, pero nos adorábamos”, agregó Cecilia Fuentes, hija de Rita Macedo.





Después de varios intentos de publicarlo, y pasar por diferentes estados de ánimo, Cecilia llegó a la editorial Trilce, que se arriesgó a publicarlo.

“Tardó porque mi hermano Luis dijo que no lo sacara mientras estaba vivo mi papá, luego porque decía cosas que no quería que nadie supiera, por lo que se fue otra vez al cajón. Cuando se muere mi papá, lo vuelvo a sacar y digo ahora sí, pero no me dieron chance de utilizar las cartas porque tenía que cuidar la imagen de mi papá. Me prohibieron usar las cosas, por lo que tuve que agarrar todas las cosas y convertirlas a la voz de mi mamá para poder terminar de contar la historia.

"Siempre estuvo la constante de que a la güerita (Silvia Lemus viuda de Fuentes) se fuera a enojar. Él (Carlos Fuentes) ni se inmutó, le dije tengo todas tus cartas y sólo dijo: 'Bueno, de eso ya te enteraras cuando me muera'. No lo entendí en el momento, lo entendí cuando se murió cuando todo se lo dejó a Silvia, incluyendo cada carta que me escribió, así que no tengo derecho sobre esos papeles ni para publicarlos, venderlos, ni nada. Si eso me lo hubiera dicho antes, me hubiera ahorrado muchos corajes, pero bien se lo calló cual cobarde era, pero en fin. No es una critica a él, se que sus seguidores lo tomaran como una crítica y pensarán que soy la hija ardida, pero no. Crecí en esa familia que es como Los locos Addams, y para mi comer tarántulas fue normal todos los días, entonces los invito a que se diviertan con esa versión”.

¡No te pierdas la venta exclusiva del libro #Mujerenpapel, memorias inconclusas de #RitaMacedo en la #FILGuadalajara. … Posted by Trilce Ediciones on Monday, November 25, 2019

Dos libros en uno

Cecilia Fuentes confesó que el libro muestra varios claroscuros de la actriz Rita Macedo.

“Los primeros dos capítulos son muy depresivos porque su infancia fue espeluznante y empieza con la época de cine. La historia es contada por una mujer que veía el mundo diferente, las anécdotas de las estrellas del cine que todos idolatran, pero vistas desde un punto de vista chistoso y crítico. Habla de todo lo que hacía Pedro Armendáriz, María Félix y todos los actores de esa época pero vistos desde otro lado, con lo pesado y cobardes que eran. Rita Macedo su burla de ella misma, no es un drama, sino una comedia, lo ridícula que fue y la manera en cómo lo hizo. La segunda parte de la historia arranca con Carlos Fuentes, cuando ella se va completamente de los medios, para dedicarse a mi papá”.



Rompe con la imagen de Carlos Fuentes

Cecilia Fuentes reconoció que está consciente de los ataques que recibirá de los defensores de Carlos Fuentes.

“Tengo amigos que me dicen cómo te atreves a decir cosas del maestro Fuentes, y les digo será tú maestro, pero es mi papá. Me divertía que fuera mujeriego, a mi mamá le divertía cubrirle todas sus cosas. De repente se volvió muy respetable y serio pero es la imagen que él decidió crearse; de entrada era un desmadre con todo el mundo, no es criticarlos, sino mostrar a la persona entre los 20 y 45 años.

"Se han encargado de tenerlo lindo y pulcro como si fuera un cura, pero la verdad fue un jovencito desmadroso. Quiero que conozcan la parte humana de Carlos, que es muy divertida, no la parte solemne que le han querido poner a fuerzas del maestro Fuentes que es una güeva”, dijo Cecilia Fuentes, quien añadió: “Esperemos que todo salga bien y no nos maten, porque la gente es muy rara”.

¿Cuándo en la FIL?

30 de noviembre a las 17:00 horas en el Salón José Luis Martínez en Expo Guadalajara. También estará presente la actriz Julissa.

