JuanPa Zurita, entre el cine y la moda

JuanPa Zurita llegó y generó una conmoción durante su visita a un centro comercial de Zapopan. El famoso influencer y actor, que tiene más de 23 millones de seguidores tan sólo en Instagram, acaparó las miradas durante la inauguración de la tienda de ropa Acapella junto a su socio Ricardo Coronado en The Landmark.

Los jóvenes empresarios explicaron que uno de los distintivos de la marca es unir el arte con la moda.

“Tenemos muchos planes este año, porque 2019 fue para consolidarnos, porque hay más variedad de productos, acabamos de introducir una colección de mujer completa y calzado deportivo”, expuso Ricardo Coronado.

Mientras las fans esperaban a JuanPa Zurita, que se encontraba en el interior de la tienda, adelantó que una de sus metas es mostrar las cosas que se hacen en México.

“Es una marca mexicana, y Guadalajara siempre fue un territorio que en lo personal era importante, porque cuando empecé los tapatíos me apoyaron de manera muy particular. Queremos ser una marca mexicana y ese es su valor más importante. Hay que estar orgullosos de lo que se hace en el país”.

La marca Acapella llegó a The Landmark con la apertura de una nueva tienda que mejorará la experiencia que ofrece este imponente desarrollo de usos mixtos, ubicado en la zona más exclusiva y prestigiosa de Guadalajara, conocida como Puerta de Hierro, en Zapopan.

El corte del listón estuvo a cargo de JuanPa Zurita, quien lanzó esta marca de prendas con diseños minimalistas y artísticos, con el objetivo de ofrecer un concepto de la moda que se distingue por su alta calidad y un lenguaje que busca trascender lo ordinario.

JuanPa Zurita compartió la alegría de inaugurar oficialmente la segunda tienda de Acapella en Guadalajara, en uno de los lugares más emblemáticos de la zona metropolitana, y agradeció a sus seguidores por recibir con tanto entusiasmo este ambicioso proyecto que está respaldado por el talento y creatividad de jóvenes mexicanos.

JuanPa Zurita presentó la segunda tienda de la marca en Guadalajara, sumando así 22 puntos de venta en el interior del país.







Proyectos en cine y televisión

Durante su visita, Juanpa adelantó que vienen muchos proyectos para 2020.

“Toda va muy bien. Vienen muchas sorpresas para el 2020, mucho cine en camino, mucha televisión, pero no puedo decir más, porque si no, no suceden”, puntualizó el famoso artista que demostró su popularidad entre los adolescentes.

En pro del medio ambiente

JuanPa Zurita ha realizado varias actividades en pro del medio ambiente, y en la moda no es la excepción.

“Estamos a punto de lanzar una colección, en la que vamos a aceptar ropa de la gente para poder reciclar y reutilizar, para lanzar nuevas playeras. Como marca tenemos esa responsabilidad y vivimos en una época en la que siento que si no tomamos acciones, todo se va a acabar. La industria textilera es de las que más contamina, entonces estamos viendo cómo podemos cambiar eso, porque el planeta es lo más importante”, resaltó.

