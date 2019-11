Julieta Venegas a favor de las mujeres tras protestas en México

Con más de dos décadas de trayectoria, Julieta Venegas se encuentra explorando otra faceta en su carrera: el teatro, que la ayudó a "reconectarse" con la música. En entrevista con Publimetro, la cantante de 49 años de edad habló sobre su nuevo disco La enamorada y afirmó que está totalmente de acuerdo con las manifestaciones en contra de la violencia hacia la mujer.

¿Cómo iniciaste en el monólogo La enamorada?

"Nunca había pensado en actuar, pero se fueron dando las cosas y terminé haciendo este monólogo. Desde que lo leí me gustó mucho el texto, escrito por Santiago Loza. Decidí hacerlo y empezamos a trabajar durante un año, trabajando el texto y viendo diversos aspectos con el director Guillermo Cacace. En medio de todo esto me pareció lindo que tuviera canciones, pues finalmente es mi territorio, es lo que sé hacer y fue una manera de traer toda mi experiencia al escenario. También me parecía bonito sacar el disco porque al final de cuentas es parte del proceso que estoy viviendo, además me gusta la idea de que todas las personas puedan escucharlo."

¿En qué te inspiraste para componer las canciones?

"Las canciones las escribí con Santiago Loza y fue muy lindo; las hicimos para acompañar el texto. Porque, mientras yo actúo la obra, también canto las canciones que están relacionadas directamente con el monólogo. Es muy bonito porque esos temas son muy yo, son de una persona enamorada, es un juego de personalidades; es muy interesante. Santi es un gran letrista y fue increíble el proceso de sentarnos a escribir y sentí como si La enamorada me estuviera dictando las letras."

¿Cómo influyó en ti este personaje?

"Más que nada, siento que el escenario me ha hecho aprender un montón, aprendí mucho sobre cómo expresar los sentimientos. Lo que siento con este texto es que estoy contando una historia, entonces requiere de una entrega muy diferente de cuando doy conciertos, es algo muy distinto interpretar un texto y estar ahí entregada a eso. Además, en el monólogo te estás dirigiendo a las personas que tienes enfrente, entonces es una conexión muy distinta. Para mí, La enamorada fue reconectar con la música porque no tenía ganas de estrenar un disco para salir de gira, no quería llegar otra vez al estudio, necesitaba buscar otro camino para crear música y este proyecto fue lindo en ese sentido, porque me hizo reconectar con el estudio, con las ganas de sacar un disco y fue volver a la música a través de esta experiencia."

¿Qué fue lo que te atrapó del texto? ¿Fue complicado interpretarlo?

"Me gustó mucho el texto porque tocaba temas importantes como la familia, el amor, la muerte, es un texto muy vital y me pareció increíble que tocara estos temas. En cuanto a la interpretación y conocer al personaje, fue un proceso de mucho aprendizaje pero lo tomaba como una terapia. Poco a poco me fui aprendiendo el texto, yo no siento que estoy haciendo un trabajo actoral sino un trabajo de interpretación de un texto que me gustó por las cosas que dice."

Actualmente en diversos países se han llevado a cabo protestas en contra de la violencia hacia las mujeres, ¿qué opinas de estas manifestaciones?

"Me parece importantísimo empezar a hacer consciencia en este aspecto porque es imposible no sentir rabia por la violencia contra la mujer. Creo que es un paso muy importante el que está dando México porque es un problema que lleva tantos años, el tema de la violencia en todos los niveles, en todos los sentidos y la normalización que hay de problemas tan graves como los feminicidios, entonces me parece súper importante enfocar la atención en este tema. Veo las noticias de la marcha y todo tiene que ver con vandalismo y me parece que se quita del foco de atención a lo más importante que es que estamos ante un problema que lleva muchísimos años, que nos toca enfrentarlo y a las autoridades empezarlo a afrontar de otra manera, nos toca cambiar el foco ante eso. Yo estoy a favor de las mujeres que salen a las calles, que están llenas de rabia y estoy totalmente de ese lado, del lado de las mujeres 100%. También estoy frustrada y siento una impotencia increíble de ver en México lo que pasa con las mujeres, entonces estoy completamente a favor."

¿Crees que la música es una herramienta para dejar un mensaje positivo en cuanto a diversos problemas sociales?

"Esa pregunta me la hago mucho, la verdad no estoy segura si funciona en algo o no, pero me parece que es importante acostumbrarnos a expresar muy bien lo que sentimos en las canciones. En estas canciones nuevas que estoy escribiendo sí tengo varios temas acerca de las mujeres, de la despenalización del aborto, de la frustración que siento al ver la cantidad de mujeres que mueren, la verdad sí son temas que toco porque me sale, porque no puedo no hablarlos. Yo siento que el arte, de alguna manera, tiene que venir de las emociones y ese tema me toca mucho, me parece doloroso y frustrante, entonces sí lo toco en algunas canciones."

Regresa a México

El monólogo que protagoniza la cantante únicamente se presenta en Argentina y próximamente en Chile y en Perú. Mencionó que quiere traerlo a México en un futuro, pero aún no tiene nada planeado. En cuanto a sus presentaciones, Julieta afirmó que regresará a México para dar una presentación íntima en el Teatro Esperanza Iris en febrero del próximo año, en la cual deleitará con canciones de todas sus etapas musicales.

