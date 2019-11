Conductora de Caso Cerrado sorprende nuevamente sin maquillaje

La doctora Ana María Polo, conocida por su programa Caso Cerrado que transmite el canal Telemundo, siempre se mantiene en la palestra de la opinión pública dando de qué hablar a sus seguidores y detractores. En esta oportunidad y con motivo de la festividad de Acción de Gracias, la cubana compartió una foto en la que se ve sin una gota de maquillaje.

"Este día de acción de gracias, va para mis fans, que han estado conmigo estos 19 ańos, para ustedes mi mayor agradecimiento. Que pasen una feliz noche de thanksgiving y que el futuro nos sorprenda”, escribió la presentadora en su cuenta Instagram.

En la imagen, nos encontramos con la presentadora sin maquillaje luciendo una blusa sin mangas y un sombrero, con el cabello con ondas y sonreída. No es primera vez que la jueza publica fotografías de ella al natural, pues en sus redes sociales se ha mostrado anteriormente tal cual es, sin la producción y estilismo que utilizaba para el programa de televisión.

Aunque algunos seguidores comentaron el gran cambio que es verla sin maquillaje, como el usuario @davidtfl que le escribió: “Parece el duende de la muerte”; otros la aplauden por su naturalidad, sencillez y buen corazón, con mensajes como “la más top”, “qué guapa” y “hermosa q Dios la bendiga en su contorno de la familia”.

En una instantánea previa, se puede apreciar una hermosa mesa adornada en la que la presentadora cubana celebraría “Thanskgiving” y lo acompañó de unas emotivas palabras en la que invita a dar gracias “por todo”.

La abogada hace poco dejó a todos sus fans impactados cuando anunció que dejaría de grabar Caso Cerrado durante el 2020 pues desea dedicarse a otras actividades menos agotadoras y comprometidas.

“Este es mi último año en televisión. Quiero hacer cosas que me diviertan, que me estimulen, que me saquen de la rutina un poco y que me den una oportunidad para que pueda ser creativa en otros aspectos también”, sostuvo la doctora Polo de 60 años a la agencia Associated Press, según reseña El Diario de Nueva York.