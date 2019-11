El antes y después de Mel Gibson ¡Mira cómo luce hoy!

Si bien es cierto lo que dicen de que los años no pasan en vano, hay personas a las que la vejez no les cambia el rostro, y eso es lo que ha ocurrido con el afamado actor Mel Gibson quien, a sus 63 años, luce casi igual que hace 42 años cuando inició su carrera en el mundo del entretenimiento, solo ahora con unas cuantas arrugas naturales.

El estadounidense se ha desempeñado no solo como actor sino también como director y productor de más de 45 películas, dentro de las cuales destaca su obra maestra Braveheart (Corazón Valiente), cinta que protagonizó, produjo y dirigió y que le valió un Óscar en 1995 como mejor director y mejor película.

24 years ago today, this masterpiece that Mel gave his all into making was released #BRAVEHEART pic.twitter.com/IVTSBPZBx0

— Mel Gibson (@MelGibsonFilms) May 24, 2019