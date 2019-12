John Barrowman es hospitalizado por lesión en el cuello

El actor y cantante escocés John Barrowman, conocido por su papel como “Jack Harkness” en la serie de televisión Doctor Who, y como “Malcolm Merlyn” en Arrow, se encuentra hospitalizado debido a una lesión en el cuello.

Mediante sus redes sociales, el también presentador de televisión explicó que se le hizo una resonancia magnética en la que se detectó una lesión entre las articulaciones facetarias C5 y C6, que le causa inflamación en la zona y le impide moverse y dormir adecuadamente.

Indicó que requerirá de una serie de inyecciones intraespinales para reducir la inflamación y le permitirá moverse de nuevo, para cumplir con sus presentaciones de su “Fabulous Christmas Tour”.

El intérprete de temas como Can you feel the love to tonight, All out of love y Right here waiting for you compartió fotografías en las que aparece la placa de la resonancia magnética y señala el lugar donde tiene la lesión.

“Afortunadamente, Glasgow pudo reprogramarnos para el martes por la noche, ¡así que estoy ansioso por eso también! @scottmale #stevengill (mi cuñado el #neurocirujano) #NotFeelingSoFabulous pero una bendición enorme para que todos ustedes envíen sus pensamientos y mensajes positivos. Gracias”, escribió.

Luego de someterse a la primera inyección intraespinal, el artista de 52 años compartió una fotografía en la que aparece de espalda con un parche. “Procedimiento realizado, fue un poco incómodo. JB”, dijo.

