Martha Higareda presume sus atributos al natural

Continuing with the tour, I woke up on this bed today… and naturally I immediately did what everyone does when they wake up: I grabbed my phone and took a selfie. 🤣 #whynot #ifeelgood #bed #pijamas after so much work done this week there’s nothing wrong with staying in bed for a little while and recoup health wise. I honestly don’t know how to do nothing. Because #workaholic / continuando con el tour me desperté esta mañana e hice lo que todo mundo naturalmente hace por las mañanas: me tomé una selfie. Después de tanto trabajo esta semana no tiene nada de malo quedarse en cama, aunque debo admitir que no se cómo echarla por soy workaholica y me encanta trabajar.