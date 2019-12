Sofía Aragón gana tercer lugar en Miss Universo 2019

La ganadora de la edición 68 de Miss Universo fue la representante de Sudáfrica, Zozibini Tunzi mientras que la concursante de Puerto Rico, Madison Anderson y la mexicana Sofía Aragón quedaron en el segundo y tercer lugar respectivamente.

Te puede interesar:

La nueva Miss Universo estará en cargada de realizar conferencias y ser embajadora de diversas causas benéficas. La actual soberana, la filipina Catrina Grey, entregó la corona a su sucesora en una ceremonia que se realizó en el Tyler Perry Studios de Atlanta, Estados Unidos.

Entre las concursantes que fueron avanzando durante las diversas etapas del certamen se encontraban Gabriela Tafur de Colombia, Sofía Aragón de México, Madison Anderson de Puerto Rico, Zozibini Tunzi de Sudáfrica, Fahsai Paweensuda de Tailandia quien durante la pasarela preliminar al certamen sufrió una aparatosa caída, sin embargo eso no afectó su participación en Miss Universo.

Sofía Aragón queda en tercer lugar…

Desde los cuatro años de edad Sofía Aragón soñaba con ser coronada como Miss Universo; ahora, a sus 25 años la jalisciense fue la representante de México en el certamen de belleza Miss Universo 2019.

“Mi papá siempre me dijo que era más importante cultivar la mente y lo que puedes aportar a la sociedad porque una mujer que solo es el cascaron no trasciende, entonces como tal al modelaje nunca me dediqué. Pero yo escribía desde chica, mi papá me dijo que yo había nacido para ser escritora y es algo que me apasiona, pero después me di cuenta que se pueden hacer ambas cosas y entré al certamen de belleza en Jalisco porque era mi sueño desde pequeña”, mencionó Sofía.

Actualmente la joven jalisciense está estudiando en el Centro de Formación de Actores para la Televisión (CEFAT), pues entre sus sueños se encuentra ser actriz y conductora. “Es un camino que me gustaría seguir en un punto de mi vida, porque la actuación es una forma de expresarte y la conducción también me encanta porque puedes enviar un mensaje”, destacó.

La primera vez que enfrentó la derrota

Aunque Sofía no fue ganadora de Miss Jalisco fue elegida como segundo lugar del certamen, situación que le afectó pero decidió ver positivamente su derrota.

"Me desilusioné porque había puesto todo de mí en el concurso pero en ves de ver un no quise ver un sí entonces afronté la derrota y fui designada para el certamen nacional. Íbamos dos participantes de Jalisco, Querétaro, Nayarit y un estado más. Las cuatro chicas sabíamos que veníamos de no ganar pero que teníamos la posibilidad de llevarnos la corona nacional. Cuando la otra chica de Jalisco (Dorothy Sutherland) no se presenta en dos llamados a Mexicana Universal automáticamente yo me convierto en titular pero sin dejar de ser designada, entonces en esta ocasión estoy haciendo historia y rompiendo paradigmas porque soy la primera designada en la historia de México en ganarse la corona de Mexicana Universal”, explicó Sofía.

Ante esta situación Sofía decidió aprovechar esta oportunidad. “Gracias Dios se me dio la designación y dije esta es mi oportunidad para dar mi 300%, mejorar, autotransformarme en la mujer que creo que merece este título de Miss Universo”, señaló.

También puedes ver: