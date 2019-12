La polémica reina en las redes sociales tras el triunfo de la nueva Miss Universo 2019

View this post on Instagram

"Eu cresci num mundo onde nunca uma mulher que se parece comigo, que tem o meu tom de pele, foi considerada bonita. Acredito que essa era termina hoje", declarou @zozitunzi, 26 anos, ao receber a coroa de #MissUniverso2019 na noite de domingo (08). Representando a #ÁfricaDoSul, a jovem usou o palco da cerimônia para deixar uma mensagem importantíssima sobre #representatividade: "Hoje uma porta foi aberta, e eu não poderia estar mais grata por ter sido a pessoa a atravessá-la. [Desejo] que toda as meninas que testemunharam este momento acreditem para sempre no poder de seus sonhos – e que vejam seus rostos refletidos no meu", concluiu. É inspiradora que fala? ❤️