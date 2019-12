Reyli Barba siente que renació tras intento de suicidio

View this post on Instagram

Todo Lo Que Está Pasando Me Gusta – La Metamorfosis 🦋 "Cuando estábamos a punto de cerrar la etapa de composición, llegó Todo Lo Que Está Pasando Me Gusta. Fue la última de la fila y la primera en salir a la luz. Esta canción es un canto de esperanza, de sana alegría. Es un canto que eleva el espíritu cuando despiertas escuchando una canción tan positiva y propositiva. Definitivamente, la canción más divertida de este disco" -Reyli Barba