Adam Levine finge ser policía de tránsito y multa con entradas para ver a Maroon 5

El cantante Adam Levine se disfrazó como oficial de tránsito y salió a las calles de Los Ángeles a ejercer su nuevo "trabajo". El vocalista de Maroon 5 se pasó el día imponiendo multas sin cesar por todo lo que considerara infracciones, como estacionar "muy rápido".

La broma fue parte de un episodio de "Jimmy Kimmel Live" y la buena noticia para todas sus "víctimas" es que los boletos de estacionamiento eran en realidad entradas para el próximo concierto de la banda en Chula Vista, California.

"Quizás lo único más estresante que conducir en Los Ángeles es estacionarse en Los Ángeles y cuando me enfrento a una situación difícil, me gusta hacer las cosas más difíciles", explicó el popular presentador.

“Así que solicitamos la ayuda de Adam Levine. Su banda, Maroon 5, tiene una gira que comienza el 30 de mayo en Chula Vista y pensamos que sería divertido para Adam repartir entradas para conciertos disfrazados de boletos de estacionamiento (…)" dijo según reseñó ET Canada.

Adam Levine, un fiscal intransigente

El primer conductor que cayó en las manos de Levine fue un joven que se encontraba sentando en su auto.

“Sé que esto es una locura, pero tenemos 30 segundos para poner el dinero en el medidor. Treinta segundos. Tengo que ser muy exigente, lo siento. Es una calle llena de gente", pidió el líder de la banda bromeando.

El hombre se molestó cuando lo sancionaron, bajó del auto y comenzó a grabar la "injusticia" del fiscal.

"Grábame, eso no hará ninguna diferencia", le espetó Adam Levine sin salir del personaje; sin embargo, al ver la preocupación del ciudadano, el intérprete de 40 años decidió revelar sus intenciones.

“También tengo algo aquí, en caso de que quieras denunciarlo formalmente. Me siento terrible, me siento terrible. Oye, ¿por qué no te llevas estas entradas para el concierto?", manifestó sorprendiéndolo.

También intentó multar a una mujer pero esta lo reconoció rápidamente. Ante su perspicacia, al actor solo le quedó despacharla. "Tome los boletos y salga de aquí ”, demandó provocando risas.

Mira la broma completa aquí: