El violinista Robert Mendoza lanza su primer sencillo original

El músico español Robert Mendoza alcanzó fama internacional al demostrar sus dotes con el violín al reversionar temas exitosos. Entre su repertorio, el artista cuenta con versiones de Maluma, CNCO, Shakira, Luis Fonsi, entre muchos otros, quienes incluso han quedado sorprendidos con sus habilidades. Ahora, Robert emprende una nueva etapa en su carrera al lanzar su primera canción propia Do It Now, misma que dijo en una entrevista a Publimetro, es distinta a todo lo que se había hecho antes en la música.

¿Cómo fue que decidiste lanzar un tema propio?

— Do It Now es por fin una realidad y será la primera canción original de composición y producción propia que publique. Es por eso que es tan importante para mi. Esto va a marcar un antes y un después en mi carrera.

¿Cómo podrías describirla?

— Se trata de una canción moderna de ritmo bailable y optimista, producida con los sonidos más actuales y donde el violín hace el papel de lo que sería, en una versión con letra, la propia voz del cantante principal de la canción. Es un concepto nuevo que antes de mí no existía, y por eso estoy nervioso por la reacción de la gente, pero estoy seguro de que va a gustar. Estoy muy orgulloso de cómo me quedó la canción y tranquilo porque lo trabajé durante mucho tiempo. Tengo muchas ganas de que la escuche todo el mundo y suene ya por todos lados.

Conocido por hacer covers de temas exitosos, ¿cómo te sientes de lanzar un tema propio?

— Me siento nervioso pero son nervios buenos. Estoy ansioso porque lo escuchen ya. Estoy muy emocionado y muy contento con esta nueva etapa de mi carrera, la verdad, porque sacar mi propia música es algo con lo que llevaba soñando mucho tiempo y al día de hoy ya es una realidad. Do It Now será la primera de muchas.

¿Cómo fue el proceso de composición de este tema?

— Fue muy largo. El comienzo del proceso se me hizo eterno porque le di muchas vueltas a la cabeza pensando cómo podía seguir llegando a mi público con una canción original, conservando mi estilo y mi sello personal inconfundible, por supuesto, pero esta vez sin la ventaja que tiene un cover, que ya de por sí normalmente es un éxito. Entonces preferí tomarme ese tiempo para tener claro el enfoque. Tenia un montón de ideas diferentes en mente que me gustaban, así que tuve que organizarlas bien para que pudieran cuadrar todas juntas en una canción. Pasé por momentos en los que estaba hecho un lío, luego hubo días en que lo veía clarísimo, y me metía en el estudio y otra vez no me convencía lo que salía. También tuve días que no estaba pensando en nada y de repente salían cosas que me hacían pensar que ya la tenía. Al final encontré la manera y este es el resultado.

¿Qué expectativas tienes de él?

— La verdad es que Do It Now me encanta y es una canción que creo que probablemente va a gustar a todo tipo de públicos, independientemente de la edad y del género musical que escuchen en su día a día, así que las expectativas son altas.

¿Cuándo vendrás a México?

— Seguramente antes de junio de 2020 tendremos fecha para show en Mexico de mis amores.

¿Cuál ha sido la fórmula para construir una carrera basada en el talento, pero también de herramientas como las redes sociales?

Amar lo que hago y hacerlo desde el corazón. No hay más secretos ni fórmulas.

¿Cuáles son los planes para finalizar el año? ¿Qué sorpresas tienes para 2020?

— Finalizar el año con este single es lo mejor que me podía pasar en 2019, ya que ha sido un año muy trabajado a la sombra, de muchísimas horas en el estudio componiendo así que Do It Now es mi regalo de Navidad por todo este año. Mi auto-regalo, por tanto trabajo y tantas horas sin dormir cuando mi cabeza no puede parar de pensar en canciones y mi regalo para mis fans que tanto me apoyan y a quienes amo, porque sin ellos jamás hubiera podido llegar hasta aquí.

