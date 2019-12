Julian Casablancas olvida letra de 'Under Pressure' en concierto

Julian Casablancas, líder y vocalista de olvidó la letra de la canción “Under Pressure”, -un ícono del rock, interpretado por Freddie Mercury y David Bowie-, durante una velada que fue grabada por un asistente.

Durante un concierto íntimo para familiares y amigos en Los Ángeles, Julian Casablancas decidió homenajear a Mercury y Bowie al cantar el hit de 1981, por lo que invitó a la integrante de HAIM, Danielle Sari Haim y al comediante y actor Reggie Watts para interpretarla juntos.

La incomodidad se hizo patente cuando Casablancas olvidió la letra y recurrió a sus amigos para continuar la pieza y salvar la interpretación; esa noche el líder de The Strokes se aventuró con otro cover: "Did my best" de The Voidz.

Aquí el momento…

