Sorprendente: Así fue la reacción de Miss Nigeria al perder el Miss Mundo

Miss Mundo se celebró hace un par de días en Londres pero la insólita y efusiva reacción de Miss Nigeria cuando perdió le sigue dando la vuelta al mundo.

La tensión minutos antes de nombrar la ganadora era insoportable. Nigeria, Brasil y Jamaica esperaban ansiosas y tomadas de la mano que se revelara al país ganador.

Cuando finalmente se conoció que nueva soberana de la belleza mundial era Miss Jamaica, la representante de Nigeria, Nyekachi Douglas, explotó en el escenario… de emoción.

La nigeriana salió corriendo por todo el lugar cuando escuchó que nombraban a Toni-Ann Singh como reina. Abrazó a la jamaiquina, giró a su alrededor y hasta bailó celebrando el éxito de su amiga. Su inesperada respuesta se hizo viral y ha pasado a la eternidad en internet.

Los usuarios de redes sociales compartieron masivamente la gran actitud de Miss Nigeria y han expresado que así deberían alegrarse todos los amigos cuando se alcanza una victoria.

“Absolutamente increíble. En todos mis años de verlo, nunca he visto a otra reina tan emocionada por la victoria de otra persona”, escribió una internauta en Twitter que aplaudió a Douglas por sus buenos sentimientos.

Otro comentó: "Necesitamos tener una amiga así y ser una amiga así". Un tercero agregó: "Si tus amigos no se emocionan de tus logros, así como se emocionó Miss Nigeria de Miss Jamaica… ¿De verdad son tus amigos?".

This is The Best Picture of #MissWorld2019 , Port Harcourt Girls Are The Most Beautiful in Africa…… #MissNigeria #MissWorld pic.twitter.com/b7tV9EUAL6

Toni-Ann Singh es la cuarta jamaiquina que gana Miss Mundo y la número 65 en la historia del certamen. La mexicana Vanessa Ponce de León fue la encargada de coronar a la estudiante de psicología de 23 años.

“A esa jovencita de St. Thomas, Jamaica, y a todas las jóvenes del mundo, por favor, crean en sí mismas”, tuiteó la joven beldad quien derrochó talento durante todo el concurso. Miss Francia y Miss India fueron finalistas.

To that little girl in St. Thomas, Jamaica and all the girls around the world – please believe in yourself. Please know that you are worthy and capable of achieving your dreams. This crown is not mine but yours. You have a PURPOSE. pic.twitter.com/hV8L6x6Mhi

— Toni-Ann Singh (@toniannsingh) December 14, 2019