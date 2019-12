Con foto inédita de su juventud, Daniel Habif reflexiona sobre su hermano y la educación militar

View this post on Instagram

Te amo con toda mi alma hermano mío, sangre de mi sangre. Eres un orgullo para mi Lalo. ❤️🙏🏻🔥me enseñaste tanto y se que aún me cuidas. Hace falta jugar Zelda y Age of Empires… ni la naval pudo con tu Libertad. ⚓️⛴ al final nos hicimos capitanes en las tormentas de la vida 🌨⚡️pa los que crecimos con educación militar, nos hicieron de hierro forjado, aprendimos que la palabra es el activo más preciado de un hombre, aprendimos a respetar el tiempo y la diligencia, el orden y la disciplina son bases de nuestra vida, fuimos empujados por los torniquetes hasta descubrir que tenemos un espíritu que no se dobla.