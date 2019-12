El imponente vestido de Taylor Swift para el estreno de Cats (Fotos)

View this post on Instagram

Here they are! The ones that’ve been hiding under the gown but carried this beauty all night long ❤️🔥 A ravishing @taylorswift tonight at the Premiere of @catsmovie in this incredible dress by our friends at @oscardelarenta with our red satin Narcissus sandals! 🔥❤️ thank you @josephcassell1 & @lachambrehq #TaylorSwift #swifties #Celebritystyle #oscardelarenta #underthegown #narcissussandals #CGessentials #shoes #ChloeGosselin #meow #catsthemovie