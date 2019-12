Mario Bautista despide el año con 'Buena Vibra'

Para Mario Bautista el 2019 ha sido un año en el que ha cosechado grandes éxitos musicales, los cuales le han ayudado a proyectar su carrera a nivel internacional. Por esta razón, el músico e influencer de 23 años de edad decidió cerrar este año con Buena Vibra, su nuevo sencillo que ya cuenta con más 330 mil reproducciones en Spotify.

“Buena Vibra es un tema que nació del corazón con el fin de mostrar que una buena acción puede cambiar el mundo. Trabajé con productores colombianos y venezolanos que impregnaron esa canción del sabor latino. El video lo grabamos en la Ciudad de México porque mi objetivo era repartir buena vibra en México, que es mi país, y en mi ciudad”, mencionó Mario, quien también celebró que a unas semanas del estreno del videoclip de la canción, éste ya cuenta con más de cuatro millones de reproducciones.

Asimismo, el cantante destacó que este nuevo tema representa la imagen que el quiere mostrarle a todos lo que escuchen su música. “Buena Vibra es la imagen que yo quiero que el mundo tenga de mí, es mi himno. Sin duda esta canción es una ícono para mí por el concepto que tiene de ser generosos y empático con todos”, dijo.

El mexicano que canta reguetón

Mario Bautista también conocido como Mario B afirmó que en México existen muy pocos artistas que le están apostando a los ritmos urbanos, por lo que señaló que en diverso países de Latinoamérica es conocido como el mexicano que canta reguetón.

“Creo que el reguetón en México está empezando a ser aceptado, están comenzando a salir más artistas nacionales. Yo tuve la suerte de empezar hacer cuatro años e irme directamente a Colombia a trabajar con los productores de J Balvin, Nicky Jam, Maluma, con gente que está triunfando en este género, entonces creo que todo ese trabajo se ha visto reflejado y estoy muy orgulloso de representar a Mexico en el movimiento latino que cada vez es más fuerte y puedo decir que a mí ya me conocen como el mexicano que está en el género del reguetón porque realmente no hay muchos artistas mexicanos”, explicó.

Reconoce a la redes sociales como su plataforma

Mario Bautista reconoció que las plataformas que lo ayudaron a exponer su talento en la música fueron las redes sociales, en donde cuenta con millones de seguidores que lo han visto crecer.

“Hoy en día uno se puede hacer famoso desde su cuarto, entones, sin duda alguna, las redes sociales han sido un soporte increíble porque me han ayudado a conectar con toda la gente. Estoy muy contento por el recibimiento que el público ha tenido con mi música y el amor que le están dando a mi proyecto, por la buena vibra que me mandan, es una locura, me he parado en festivales como el Medusa -que es de música electrónica- y las personas lo aceptaron muy bien, bailaron, cantaron mis canciones y fue una locura, yo no sabía que esperar pero fue espectacular”, afirmó Mario.

Además indicó que su carrera en la música no le ha impedido seguir en contacto con su grupo de amigos youtubers llamados Los Cabelleros y hasta adelantó que este 2020 habrá muchas sorpresas para sus seguidores. “Somos como una familia, todos estamos unidos por la tinta tenemos un tatuaje todos juntos. Los Caballeros todos los días hablamos por WhatsApp y también tenemos sorpresas para el 2020”, reveló.

Mario también celebró que sus hermanos Daniel Bautista, mejor conocido como Mr. Pig y Jan Carlo Bautista estén triunfando en sus proyectos musicales y de redes sociales. “Que los tres estemos en la música ha sido por la influencia familiar y las redes sociales sin duda alguna nos impulsaron a luchar por lo queríamos, a conseguir ese sueño, a hacerlo realidad, además de que somos un gran equipo y nos apoyamos al 100%”, indicó.

Sus planes para 2020

Mario Bautista adelantó que el 2020 estará lleno de proyectos nuevos. “El 2020 se viene muy fuerte con mucha música nueva. Estoy muy emocionado por todo lo que estamos preparando mi equipo y yo, se viene nueva gira, nuevo disco, nuevo concepto, nuevo todo. Estamos muy emocionados por el 2020”, mencionó.

