Matías Novoa incursiona en el cine con una comedia

Matías Novoa tenía muchas dudar de aceptar el papel de Felipe en la cinta Doblemente embarazada, dirigida por el chileno Koko Stambuk. Primero porque sería el debut en el cine, pero en un género que nunca había hecho: la comedia.

El actor chileno charló con Publimetro sobre esos miedos de entrar a nuevos terrenos de la actuación.

“Es mi debut en el cine y en la comedia, en un género que no es fácil [risas]. Fue un desafío para mí, el tomar este papel pero creo que a la gente le va a gustar mucho el trabajo que hicimos todos. Lo acepté mucho susto al principio, porque es lo más complicado de hacer y más si era mi primera película. Dos días antes del rodaje, no la quería hacer [risas], no quería empezar el rodaje pero tuve la confianza del director Koko ( Stambuk), con quien fui viendo a detalle cada escena y me fui soltando; al final, es soltarse y disfrutar lo que hace”, señaló Matías Novoa.

Acompañado de Maite Perroni, Gustavo Egelhaaf y Verónica Jaspeado, Matías agradeció que el director les diera libertad para hacer su trabajo dentro del filme.

“Nos dejó improvisar, por eso fuimos afortunados de ser más libres y de repente salirnos del guión, que eso estuvo padre porque salieron las cosas naturales. Lo primero, fue no hacerse el chistoso, sino que trabajar el personaje. Me divertí haciendo comedia, es un género muy liviano y te tienes que divertir si o si. Este tipo supuestamente es el galán, pero mi personaje nunca piensa que es el galán, lo vas a ver haciendo todo tipo de payasadas, por eso era importante estar en esta película, porque lo estaba esperando hace mucho tiempo, porque es bueno no encasillarse con ciertos papeles”.





Doblemente embarazada estuvo lleno de coincidencias para Matías Novoa.

“Fue mi primera película y la ópera prima de el director Koko Stambuk. Somos dos chilenos, que estamos viviendo en México. Hay varios factores mágicos que nos juntaron a los dos, y cuando nos juntamos la primera vez me dijo: 'quiero que hagas el papel de Felipe, que es el hippie aventurero'. Respondí: 'Dale dale, pero nunca he hecho comedia… por favor apoyame en todo lo que pueda', así nos fuimos del la mano”.

Con una larga trayectoria en series y telenovelas, el actor chileno está dispuesto a romper con los estereotipos.

“2019 estuvo muy bien con muchos desafíos. Sin lugar a dudas, nunca voy a olvidarme de esta película, que puede ser el comienzo de mi carrera en la parte del cine que es muy importante para mí. Sigo buscando papeles interesantes, y en eso voy a concentrarme en 2020”.

Por lo pronto, Matías Novoa está por finalizar su contrato con Telemundo.

“Me queda un proyecto más en Telemundo, no se nada de cuando se realizará. Después de eso quedo libre y ahí veré si sigo en el cine o las series. Siempre me he dejado llevar y no pienso tanto. Esta carrera es tan fortuita, y vas eligiendo con paciencia”.



Rompe con imagen de hombre rudo

Matías Novoa quiere ampliar su paleta de personajes en el cine y la televisión.

“Quiero romper estereotipos, porque la gente me ubica como el galán, el tipo de acción o el hombre fuerte. Mis últimos tres proyectos han sido de acción (El señor de los cielos, Enemigo íntimo, Nada personal), entonces creo que venía muy bien esta comedia, y acepté el desafío, porque tengo que seguir creciendo como actor”.

Primer impresión al ver Doblemente embarazada

“ Hace cuatro días que me senté a verla, la quería ver en la premier, pero no me aguanté. La vi con ojos de crítico, no pude evitarlo. La disfruté en general, es muy linda, honesta y de verdad la gente va a sentirse identifica con cada personaje”.

¿De qué trata?

Comedia protagonizada por Maite Perroni, Matías Novoa, Gustavo Egelhaaf y Verónica Jaspeado. A un mes de casarse con Javier (Gustavo Egelhaaf), el hombre de su vida, Cristina (Maite Perroni) decide celebrar su despedida de soltera.

Es ahí cuando entre copas se encuentra a Felipe (Matías Novoa), su ex y amor de preparatoria con quien termina pasando la noche.

Cuando Cristina se entera que estáembarazada se desata la emoción y el caos, el problema no es saber de quién es el papá sino enterarse que son mellizos, uno de su prometido y uno de su ex. Tener una familia grande no era parte de sus planes.