Yalitza Aparicio deslumbra en una foto por su parecido a Thalía

View this post on Instagram

Estoy que no puedo con la felicidad de cerrar el año con esta “cover story” protagonizada por mi guapísima @yalitzaapariciomtz. Gracias a todo el equipo de @revistasaleelsol.tv @saleelsoltv por la invitación, un honor participar en este proyecto con ustedes! Te amamos, México. 💘🔥🔮💫🦋🌈🐊🌹🌻🌷🍃🙌🏻✨