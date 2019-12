Integrante del programa 'Hoy' se despide del matutino

Dos de las bajas más impactantes del programa "Hoy" sin duda es la de Yanet García y Mauricio Mancera, quienes en 2020 ya no formarán parte de la emisión de Televisa. Sin embargo, ellos no son los únicos que le dirán adiós al matutino, pues se dio a conocer que otro integrante importante dejará el programa.

Te puede interesar:

Por medio de su cuenta de Twitter, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante informó que el comunicador tenía más de tres años trabajando en el programa "Hoy" pero presentó su renuncia con el fin de seguir su "esencia periodística".

Infante afirmó que se trata del periodista Gil Barrera, quien desde 2016 trabajó como coordinador general de Producción, jefe de información de espectáculos y gestor de contenidos. Por lo que en días pasados presentó su renuncia a Magda Rodríguez.

Estoy en condiciones de anunciar que luego de varios años y productores en el matutino @programa_hoy, mi compadre, el periodista @GILBArrera renunció a la dirección de espectáculos de este para retomar su esencia periodística. Un abrazo amigo y seguro nos volveremos a topar. — GUSTAVO ADOLFO INFANTE (@GAINFANTE) December 19, 2019

Se despiden…

Diversos medios de comunicación han señalado, que la salida de "la chica del clima", Yanet García del programa "Hoy" se debe a que ahora vivirá en Los Ángeles con su novio y se enfocará en sus clases de actuación mientras que Mauricio Mancera admitió que no estaba dando el 100% en el programa.

"Si yo ya no me divertía en el programa, no los podía divertir a ustedes. No se me hace justo ni para la producción, ni para mis compañeros, ni para ustedes. Ese es el motivo, mi ciclo decidí concluirlo", mencionó Mauricio Mancera en sus redes sociales.

También puedes ver: