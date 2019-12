Mira el adorable regalo que BTS le dio a Halsey antes de Navidad

Luego de que BTS y Halsey se unieran para estrenar un sencillo en abril, las jóvenes estrellas parecen haber estrechado muy buenos lazos de amistad.

La intérprete de 25 años relató en uno de sus últimos videos de “Road to manic” que el grupo surcoreano le había hecho un regalo con un significado muy especial días antes de Navidad.

Develó que cuando se reunieron para su colaboración, todos los miembros tenían micrófonos con brillos y ella se “sintió excluida”; sin embargo, para su última presentación en Jingle Ball, la boyband fue muy considerada y cumplió su sueño al otorgarle uno como el de ellos, reseñó Just Jared.

"Así que la primera vez que presentamos Boy with Luv juntos, estaba bromeando diciendo que todos tenían micrófonos brillantes y me sentía excluida. Así que, me regalaron mi propio micrófono brillante", contó.

En el clip se puede ver a la pandilla otorgándole a la cantante una caja con su nombre en destellos de gel. Cuando la abrió, pudo ver el dorado y reluciente micrófono, una sorpresa que la hizo reír.

"Fue realmente reflexivo, sorprendente y pude usarlo", continuó.

La intérprete de “Without me” agradeció el detalle y les compartió una tradición familiar a los integrantes de la agrupación de K-pop: un calcetín.

"Cada año, para mis dos hermanos pequeños, les hago un calcetín de Navidad", reveló. "El calcetín más grande que he visto en mi vida", expresó. El popular grupo también se apresuró para ver su obsequio.

BTS y Halsey, todo un éxito

A mediados de año, el grupo y la compositora lanzaron “Boy With Luv”, elegido como tema principal de Map of the Soul: Persona, la última producción de BTS.

La canción fue un éxito instantáneo desde sus primeros avances hasta la publicación oficial. Bangtan obtuvo múltiples premios y nominaciones con esta apuesta.

La mejor parte para los fanáticos es que la unión de los músicos no se detiene y habrá más del equipo para 2020.

Puede ver el intercambio completo aquí: