Revelan la tarjeta navideña de Meghan y Harry con Archie como protagonista

La tarjeta de Navidad de los Duques de Sussex ya fue revelada al público y es una tierna imagen de la pareja con su pequeño hijo como punto focal.

Esta es la primera tarjeta de Navidad de la familia de tres y la llegada de Archie a sus vidas como lo más central e importante se destaca en la foto de la postal. El bebé está en el medio de sus padres mientras parece acercarse a la cámara.

Por su parte, Meghan Markle y el príncipe Harry se encuentran ligeramente lejos, anonadados con el niño mientras sonríen con un pino navideño de fondo. La adorable tarjeta está en blanco y negro, con letras doradas y pequeños destellos.

“Te deseamos una muy feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. De nuestra familia a la tuya”, reza el texto que acompaña a la edición.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl

— The Queen's Commonwealth Trust (@queenscomtrust) December 23, 2019