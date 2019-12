Estos fueron los deseos de Camilo en esta Navidad

View this post on Instagram

Tengo que tener cuidado con lo que pido, porque corro el riesgo de que Dios me lo dé. Me ha pasado tantas veces que deseo y pido cosas que juro que van a llenar vacíos que tengo dentro… Pero cuando llegan descubro que esos vacíos no se llenan con cosas, ni con viajes, ni con plata, ni con comida… Por eso en esta navidad lo único que le pido a Dios es PROPÓSITO, FAMILIA, AMIGOS, TRIBU, CANCIONES, IDEAS… las pocas cosas que trascienden y que alimentan el espíritu… Y bueno… un par de viajes y dos o tres tatuajes no vendrían mal… jajajaja