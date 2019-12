Erika Alcocer muestra su figura y su mayor motivación

View this post on Instagram

Si los camerinos hablaran tendrían tanto que platicar… tantas risas, tantas lágrimas, tantos sueños, tantos amores y desamores, tantos amigos, taaaantos enemigos, tanto esfuerzo, tantas luchas, tanto sudor, tantos chismes 😆 , tantas derrotas y tantos éxitos. #amomivida #amomipelorosa 🌸 #amomispearcings @arteinked ya quiero maaaas 😂 😘 #amoseryo #mihabitat #camerinos #camerinostyle #mexicansinger #singer #singerstyle #microblading #pinkhair #pelorosa #stylematters