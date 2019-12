Ex integrante de Menudo fue detenido en Puerto Rico

View this post on Instagram

Saludos New York Este 17 de noviembre estaré en esta maravillosa ciudad en una fiesta , cena, pijama Party muy especial con todas mis fans de esta bella ciudad . Será una noche muyyy especial que no te puedes perder . Para información comunícate con Lissette Lynch através de su página en facebook o al celular 347-652-9876 No faltes pues será una noche increíble Ray Reyes