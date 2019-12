Ricky Martin y su evolución tras el paso de los años (Fotos)

View this post on Instagram

En un instante tu amor es causa de aventura nueva de temores y vencida esperanza Y sobre todo de un deseo quebrante de dejar de amar y decifrarte En un instante te me vuelves aire y me descubres hoja fresca y a placer me mueves tu me sabes llevar Vuelo no pertenezco al suelo entre tus manos vuelo como me quieres quiero vuelo No detenerme ya no descender jamas de este vuelo juegame con tus besos entre tus dedos vuelo alas que son del cielo vuelo No detenerme ya no descender jamas de este vuelo no pertenezco al suelo Me revelaste la pasion sin pausa piel que no se cansa de soñar con un encuentro mas y desatar este deseo quemante de dejarme amar y decifrarte En un instante te me vuelves aire y me descubres hoja fresca y a placer me mueves tu me sabes llevar Vuelo no pertenezco al suelo entre tus manos vuelo como me quieres quiero vuelo No detenerme ya no descender jamas de este vuelo juegame con tus besos entre tus dedos vuelo alas que son del cielo vuelo No detenerme ya no descender jamas de este vuelo no pertenezco al suelo #RickyMartin #rickymartin1991 #Vuelo #AlasQueSonDelCielo #EntreTusDedosVuelo