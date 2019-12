Presentadores de Venga La Alegría revelan el efecto que genera el frío navideño en sus cuerpos

Durante la sección “¿Quién se atreve?”, los presentadores del programa Venga La Alegría de TV Azteca hicieron íntimas confesiones relacionadas con el invierno que se vive en México en estos meses.

La dinámica consiste en que las mujeres formulan preguntan a la hombres y viceversa. Al ser consultados si las partes de sus cuerpos sufrían cambios con las bajas temperaturas, los caballeros asintieron.

“No voy a decir mi tamaño pero no me gustaría desudarme en este momento, no lo haría con confianza”, confesó el Capi Pérez.

Por su parte, Brandon Peniche contestó que “lo que puede ser pequeño para mí para ustedes está bien”.

Todos los conductores estuvieron de acuerdo con que el frío invernal no les afecta la libido, por el contrario más bien buscan ese calorcito.

Las animadoras de Venga La Alegría revelaron sus íntimos gustos

Las mujeres revelaron las formas en que prefieren que las abriguen y les bajen la temperatura.

Anette Cuburu aseguró que hay muchas maneras, por ejemplo, a ella le gusta con una “chimenea, (posición de) cucharita, cabañita, chocolatito caliente”.

Cinthia Rodríguez fue más directa y al grano y sin tapujos dijo que con sexo. “A mí la verdad, con sexo. No hay nada más rico que cuando tienes frío y que empiece a pasar todo eso”, comentó.

Kristal Silva fue más tierna y apostó por dar calor a través del contacto con los pies.

Entre otras preguntas que se realizaron entre géneros, Penélope Menchaca reveló que tiene una ley que dicta que “si no se ‘cuchiplanchea’ el último día del año, te salas el resto. Así que a mí que no me salgan con que estoy cansado”.

El Capi Pérez contó también que lo peor que ha hecho en una fiesta de fin de año es dejar abandonada a su pareja en medio de la reunión porque le “aburrió” su compañía.

Nuestros conductores hicieron fuertes revelaciones en el "¿Quién se atreve?". 😱🔥 ¿Qué es lo peor que han hecho en una fiesta de fin de año? #VLA Mira todo lo que confesaron. 👉 http://bit.ly/2Qsl2I2 Posted by Venga la Alegría on Thursday, December 26, 2019

