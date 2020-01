Tania Ruiz causa polémica al posar con hijo de Enrique Peña Nieto

View this post on Instagram

Millones de Gracias 🙏🏻 2019!! Bienvenido 🍀 2020!! Comienzo hoy, desde donde estoy! Feliz😁! Agradecida🙏🏻! Bendecida😇! Llena de gratitud🙌🏻! Llena de Amor ❤️! Viendo el bien en todos, llevándome lo mejor de todos y siempre teniendo respeto conmigo y con las demás personas. Este año aprendí tanto… ☺️Sobre todo a tener la mejor actitud hacia todo lo que viví . Eligiendo siempre lo mejor👍🏻! Aceptando 🙌🏻, confiando🤞, valorando🤜🏻, perdonando🤝, bendiciendo🙌🏻 , agradeciendo🙏🏻. Valorando lo que tenia y aprendiendo lo que podía👩‍🎓. Siendo más humana! Fortaleciéndome a mi y tratando de fortalecer a otros . Viendo que todo es transitorio🚥 y siempre encontrando la paz en Dios en cualquier momento, desde el Amor y la disposición hacia el crecimiento de la experiencia que él quiso que viviera. Nada falla 👊🏻y Dios siempre me hizo ver y creer de una manera hermosa👏🏻. Y no es al decirlo sino al vivirlo! Aprendí que el Amor es la complicidad más bonita que puedas crear💑! Es la capacidad de amar y amarte como eres, con lo que eres y lo que eres capaz de ser. Es increíble estar vivo. Es increíble sentir que la vida vibre en ti. Ten constancia, ten compromiso con lo que quieres y con lo qué haces. Con lo que piensas y con lo que vives. Recibe la oportunidad de ser feliz! De hacer las pases contigo mismo. De perdonarte y permitirte disfrutar de lo que estás viviendo y sintiendo. Sin limitaciones🎯 , sin excusas, sin miedos. Date cuenta de toda la grandeza que vive en ti🎁! Deja de sufrir donde puedes vivir💃! Deja de ver lo que no te sale bien y verás el cambio🧘‍♀️. Pon tu energía en tí!! Siempre el mejor perdón es cambiando tu manera de actuar y ver las cosas. Haz un pausa en este momento y piensa: cómo estás en tu familia? Cómo estás con tus amigos? Cómo estás con tu pareja? Cómo estás Contigo? Cómo está tu alrededor ? Cómo estás con Dios? Quien eres? Cuales son tus prioridades? Te gusta cómo eres? Te gusta cómo actúas? La vida cambia a la oruga a mariposa🦋, Al carbón en diamante💍 , a la arena por perlas . Hoy empiezas desde donde estás. Que este año te conviertas en la mejor versión de ti🥇! Feliz año 2020 ! Que Dios te bendiga siempre❤️.