Al parecer el 2020 será un año en el que la relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva seguirá dando de qué hablar, pero en esta oportunidad por una posible ruptura. Así lo señalaron dos videntes quienes aseguran que la pareja no se casará, tendrán hijos, pero él le será infiel a la actriz rusa.

Videntes aseguran que Gabriel Soto le será infiel a Irina Baeva

Durante el programa "Suelta la sopa" de Telemundo, una vidente dio lectura a las cartas del Tarot que revelaron que "la rusa y el mexicano estarán juntos por mucho tiempo, tendrán un hijo, pero según las predicciones la pareja se disolverá y éste volverá con un amor del pasado. La separación será por él. Es una relación que en la actualidad viven muchos problemas. No es tan idílica como parece".

Otra vidente consultada por el programa matutino reveló: "Hay muchos desordenes todavía, van a seguir dando mucho de qué habalr. Vienen logros laborales, los veo trabajando juntos, pero también una polémica muy importante en el año, entre Irina y él habrá discusiones de celos muy fuerte. Pero curiosamente aqui la traición es de él. Él es el que va a estar de traicionero, yo lo veo con una mujer de su pasado".

Revelaciones del tarot para Gabriel Soto e Irina Baeva

Esto desató el debate entre los seguidores de la pareja quienes los defendieron, porque aseguran que ellos son felices. Sin embargo, al parecer Soto no ha olvidado a Bazán, según lo refirieron las tarotistas.

Pero no todo quedó ahí, pues la famosa vidente colombiana Deseret Tavares también dio lectura a esta pareja de quien aseguró que no habrá boda entre ellos y coincidió en la separación de ambos. "La relación se acaba por un tercero. Mostraran pruebas por escrito, de que él todavía no se ha despegado de la ex".