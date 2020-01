Globos de Oro 2020: canales que los transmiten y dónde ver en internet

Los Globos de Oro 2020 prometen ser una fiesta. La batalla entre las cintas y series favoritas, los premios por su trayectoria a Tom Hanks y Ellen De Generes serán apenas unos de los atractivos de la gala. Esta noche, desde las 18:00 horas, los mexicanos podrán disfrutar de lo mejor del espectáculo en Hollywood.

Mientras la controversia se cierne sobre el presentador, Ricky Gervais; se espera que celebridades latinas brillen como presentadores. Salma Hayek, Sofía Vergara y Ana de Armas serán nuestras representantes.

¿Quién ganará como mejor actor dramático? ¿Leonardo DiCaprio se alzará como mejor actor de comedia o musical? ¿Historia de un Matrimonio arrasará en sus seis categorías? ¿Habrá reencuentro entre Brad Pitt y Jennifer Anniston? No te pierdas ningún detalle.

En México la transmisión inicia desde las 18:00 horas, con los detalles de la alfombra roja. Dando pasó una hora después (19:00) a la gala de los Globos de Oro, que se podrá ver por internet en la cuenta oficial de Facebook de los premios.

WE'RE TOO EXCITED TO SLEEP! The #GoldenGlobes are in less than 24 hours! Join us on Facebook tomorrow at 6P ET/3P PT as the HFPA Presents Red Carpet LIVE gets underway, and don't miss a second of Hollywood's Party of the Year™! pic.twitter.com/D6Fd82qdST

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 5, 2020