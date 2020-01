Danna Paola explota contra alumno de La Academia por insultarla

Danna Paola causó polémica en pleno programa "La Academia" al mostrar su descontento con el ahora ex alumno Gibrán por insultarla dentro del reality show, pues en una conversación, el participante llamó "cule…" a la intérprete de "Oye Pablo".

Después de la interpretación de Gibrán en el concierto de este domingo, Danna Paola explotó y le dejó en claro que su objetivo no es convertirse en su amiga sino en hacerle ver sus errores. Además recordó el momento en que Lolita Cortés pidió que no votaran por Jolette y también pidió al público que dejaran de votar por Gibrán, originario de Jalisco.

"Yo creo que es una falta de respeto, en primera insultar a una mujer, si así te refieres a mí porque no ¡ te gustan mis críticas no me quiero imaginar como hablas de Francely o como te expresas de cualquier otra mujer", mencionó Danna Paola.

Pero eso no fue todo, pues Danna Paola le dejó en claro que ella no está en La Academia solo por ser bonita. "Yo estoy en esta silla no para verme bonita, es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado el respeto a nadie (…)No vine a ser tu amiga", destacó la actriz y cantante.

En el programa también se mostró el momento en que Gibrán y Francely conversaban sobre Danna Paola. "Gracias por ser tan cule… conmigo", mencionó Gibrán mientras que Francely dijo "por dos".

Tras mostrar las pruebas Gibrán se disculpó con Danna Paola pero ella mantuvo su postura al respecto y por medio de sus historias de Instagram explicó que le molestó que hablaran de ella a sus espaldas. "No me gusta quedarme callada tanto con Gibrán como con cualquier persona que me haya faltado al respeto", dijo la cantante.

