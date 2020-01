Llaman 'Lord Montajes' a Carlos Loret de Mola y se vuelve tendencia

Carlos Loret de Mola se convirtió en tendencia en Twitter luego de que el youtuber, Vicente Serrano lo llamara "Lord Montajes" tras las declaraciones del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte en las que señala que la entrevista que le concedió en 2016 fue pactada por el ex secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Te puede interesar:

De acuerdo con el portal Revolución 3.0, Javier Duarte destacó que Miguel Ángel Osorio Chong le propuso irse por la "puerta grande", por lo que pactó una entrevista con Carlos Loret de Mola en Televisa.

"Un día antes de la misma me reuní con directivos de esa televisora y con el periodista en una oficina de Lomas de Chapultepec. Nos pusimos de acuerdo hasta en las preguntas que se iban a hacer", mencionó Javier Duarte.

Por esta razón, cientos de internautas comenzaron a hacer "memes" al respecto.

"Entro a tuiter y lo primero que veo es que #LordMontajes es tendencia. ¡Déjenme adivinar! Están hablando de @CarlosLore¿verdad?", mencionó una usuaria de Twitter.

"Se hace pasar por periodista cuando sólo sabe hacer montajes y desinformar a la población . Si es el @CarlosLoret de Mola, si creador de mentiras y calumnias #LordMontajes", fueron algunos de los comentarios que recibió el periodista.

Pero eso no fue todo, pues también recordaron la polémica que se suscitó cuando la revista TVNotas captó a Loret de Mola saliendo de una cabaña con la conductora Laura G.

Las fotos de "#Loretito y su "NO esposa NO concubina" saliendo de una cabaña como una bonita familia. NO que no #LordMontajes #EsLaHoradeLadrar pic.twitter.com/j9uDUhaKcp

— Rafael Castro Alv 🇲🇽 Hidalgo (@alvarorafacas) January 6, 2020