¡Otra vez! Meryl Streep protagoniza imagen viral en los Golden Globes 2020

La reconocida actriz Meryl Streep siempre nos deja algo de qué comentar en las premiaciones y eventos. La reciente entrega de los Globo de Oro no fue la excepción.

Como siempre, su presencia en la 77° edición de los Golden Globes fue deslumbrante pero Meryl hizo algo que nadie jamás esperó ver.

En redes sociales se ha viralizado una fotografía que muestra a la múltiple ganadora de estas estatuillas arreglando la ropa de su colega Helen Mirren.

Al parecer el vestido de Mirren sufrió un desperfecto por lo que Meryl no dudó en socorrerla. Agarró aguja y alfiler y comenzó a reparar el daño en el traje.

Las actrices se ven muy tranquilas y sonrientes, sin importarles las decenas de cámaras que capturaban el gracioso momento tras bambalinas.

Luego se les vio conversando tras finalizar el evento cuando Meryl se acercó a la mesa de Helen y se sacó el zapato para enseñárselo. Este acto también fue algo inesperado y nos deja con la duda de cuál habrá sido la razón por la que el calzado salió al aire.

Did Meryl Streep take her shoe off to show it to Helen Mirren? We…have some questions #GoldenGlobes pic.twitter.com/DlLrXy9MiL

— HELLO! Canada (@HelloCanada) January 6, 2020