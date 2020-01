Los 'youtubers' que han abandonado YouTube

Uno de los "youtubers" más conocidos de México sin duda es Juca, quien el pasado 31 de diciembre anunció que dará una pausa a su canal en "YouTube". Sin embargo, el "influencer" no ha sido el único que ha decidido dejar su canal.

Aunque Juca cuenta con 5.3 millones de suscriptores en su canal de YouTube, decidió dejar de publicar videos pare enfocarse en él. "Voy a dar una pausa real para atender mi cabeza, mis emociones y todo. Este es un anuncio para decirles que no habrá videos, que esto es una pausa para que cuando le volvamos a poner play al asunto, sea la mejor versión del canal, de mi contenido y más importante… de mí", dijo Juca en un video titulado "ADIÓS…" que ya cuenta dos millones de reproducciones.

El canal de "Pepe problemas" fue otro de los que sorprendió con su despedida. En 2017 el vlogger, José Salazar mejor conocido como "Pepe Problemas" decidió poner punto final a su canal, que contaba con 2.6 millones de suscriptores, para dedicarse a otros proyectos.

La comunidad de "youtubers" en España también es muy vasta y existen casos de vloggers que decidieron dejar sus canales. Como la creadora de contenido Inesmellaman, que decidió dejar de subir videos sin previo aviso y desde hace un año abandonó su canal. Otro caso fue el de la vlogger de esoterismo, belleza y salud, Maria Cadepe que debido a un polémico video en el que la llaman "estafadora" optó por dejar YouTube.



En 2018 "El Rubius" impactó a sus millones de seguidores en YouTube con la noticia de que se daría un tiempo por su salud mental. "Últimamente no me estoy encontrando muy bien, me está costando cada vez más ponerme delante de la cámara", destacó el "youtuber" en mayo de 2018. Pero no tardó mucho en regresar.

