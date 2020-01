Shakira revela por qué no se quiere casar con Piqué

Shakira y Gerard Piqué son una de las parejas más asediadas del mundo del espectáculo, quienes actualmente se les ha visto felices a pesar de los rumores sobre una supuesta separación. En esta ocasión la cantante y el futbolista sorprendieron en una entrevista donde hablaron sobre su relación, sus hijos y la razón por la que no se han casado.

Durante una entrevista para el programa 60 minutos, Shakira confesó que desde que conoció a Piqué, en el Mundial de Sudáfrica en 2010, quedó flechada. Sin embargo, reconoció que aunque están muy felices no quiere casarse con el padre de sus hijos Sasha y Milán.

"El matrimonio me da miedo, no quiero que me vea como 'la esposa'. Prefiero que me vea como su novia, como su amante. Un poco como la fruta prohibida. Quiero mantenerlo alerta. Quiero que piense que todo es posible dependiendo del comportamiento", mencionó Shakira.

Actualmente Shakira se encuentra preparando su presentación para el medio tiempo del Super Bowl LIV, el cual se llevará a cabo en el estadio de los Delfines de Miami. La cantante colombiana se presentará a lado de Jennifer Lopez, por lo que es uno de los shows más esperados de este año.

