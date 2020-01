"La Chilindrina" y el “señor Barriga” causaron furor en redes con tierno beso

Los actores de El Chavo del 8, María Antonieta de las Nieves, "La Chilindrina", y su amigo Édgar Vivar, conocido por su papel del señor Barriga, hicieron estallar las redes sociales al darse un pequeño beso en los labios durante el cumpleaños número 70 de la actriz.

Doña María Antonieta no se encontraba del mejor humor luego del fallecimiento de su marido en septiembre, por lo que su hija Verónica le preparó una gran fiesta para subirle el ánimo. Fue durante la celebración que ambos se dieron esta demostración de afecto.

“A él lo conozco desde hace más de 50 años, siempre nos llevamos muy bien, así que toda la vida lo he sentido parte de mi familia; y sobre el beso, es la primera vez que nos damos uno, pero ya estoy viuda y él es soltero, nadie nos puede reclamar”, dijo riendo "La Chilindrina" a TV Notas. La revista además publicó la foto donde se los ve abrazados y juntando sus labios.

La mexicana que nació el 22 de diciembre de 1950 aseguró que fue él quien tuvo la iniciativa. “La verdad sí me sorprendió mucho cuando me dio el beso, pero me gustó y bromeamos con que los dos estamos solteros”, dijo.

"La Chilindrina" se recupera de la pérdida

Luego de pasar duros meses tras la partida de su marido Gabriel, la estrella afirmó que el festejo la ayudó a sentirse mejor.

“El corazón se me llenó de amor al ver el cariño de mi hija, mis nietas y mis amigos… No me cabe duda de que hoy empiezo a vivir, porque a partir de la muerte de mi marido ningún día había estado contenta. Yo le decía a Dios: ‘Llévame con mi viejo’, pero ahorita estoy feliz”, expresó a la publicación.

Igualmente, afirmó que no se siente en absoluto de su edad. “Sí, cumplí 70 años, pero no me siento de esa edad; ahorita me veo en el espejo y digo: ‘Estoy de 45’. Tengo la mejor actitud”.