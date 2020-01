Comparan la reacción de Danna Paola con la empatía de Belinda

La polémica armada tras el encontronazo que tuvo Danna Paola con el ahora ex integrante de La Academia, Gibrán, ha dado mucha tela para cortar.

Todo tipo de comentarios, a favor y en contra de la coach, han llenado las redes sociales desde el domingo pasado, 4 de enero.

Recientemente, la actitud de Danna Paola fue comparada con la “empatía” que demostró Belinda cuando fungió como coach en La Voz Senior.

En esa oportunidad, Belinda fue benevolente al punto de llegar a las lágrimas por uno de los concursantes. En muchos momentos, la artista tuvo reacciones de compasión y bondad con los participantes.

Así lo aseguró un usuario en Twitter, quien quiso recordar el momento en que Belinda llora cuando ninguno de los coaches volteó por uno de los competidores.

En el video, la actriz se arrepiente de no haber escogido al hombre después de haber visto su esfuerzo.

“Tengo este sentimiento de que le echó tantas ganas y me duele mucho decirle que no, o sea no voltearme. Sólo quiero decirte que admiro mucho que estés aquí, que disfrutamos mucho de tu interpretación, pero no te desanimes porque nunca es tarde para cumplir tus sueños y sentimos mucho los cuatro no apretar el botón… No te desanimes”, le expresó la cantante.

Recordemos cuando belinda inventó la empatía y la bondad cuando se conmovió por un participante que no tenía lo necesario para estar en el programa y lo alentó a perseguir sus sueños en lugar de humillarlo. A queen. An icon. WE STAN. pic.twitter.com/UJjLjl4jz1 — anwar hadidn't (@axeleseigriega) January 7, 2020

Se armó el debate entre seguidores de Belinda y Danna Paola

Seguidores del usuario en Twitter comenzaron un debate entre Belinda y Danna Paola, en el que unos abogaban por la coach de La Academia al asegurar que ella reaccionó justificadamente porque la ofendieron.