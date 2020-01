Flor Amargo enfrenta 'amenazas' previas al Vive Latino

Emma Mayte Carballo Hernández, más conocida como Flor Amargo, es una cantante, compositora, arreglista, pianista y multi-instrumentista mexicana que ha logrado destacar con su manera de expresar sus ideas en la calle, a través de la música.

La cantante define su estilo como catártic music, y en entrevista con Publimetro señaló que es una guerrera, porque creció en los barrios y calles de la Ciudad de México.

“Gracias por echarnos la mano, ahorita que estamos pasando por estos momentos de represión. Vengo de la calle y el metro, antes pegaba letreros para buscar trabajo, por lo que para mí es un aliciente que reconozcan mi labor como músico y como mujer”.



Publicidad



Flor Amargo reconoció que está dispuesta a transmitir mensajes para provocar un cambio en las mujeres y todos aquellos que busquen una transformación y aceptación.

“Estoy a favor de la mujer en el 2020. Estoy a favor de la comunidad LGBT y transexual, así que uno de mis primeros sencillos será para mis mejores amigas que es trans, se llama Claudia. Las mujeres tenemos una intuición, que a veces ha sido apagada, porque nos han hecho objeto, nos hacen sentir que si no nos maquillamos no valemos o si no estamos jóvenes eternamente, pues eres nadie.

"Yo lo que le quiero decir a la mujer, a través del gimnasio espiritual de todas las mañanas, es que creamos en nosotras, amémonos como somos y seamos fuentes de amor, ese es mi mensaje. Flor Amargo quiere apoyar a artistas mujeres, artistas nuevas, porque se lo que cuesta ser mujer en un mundo de hombres y perdón que lo diga, me refiero al hombre como patriarcado”.

Vive Latino

Luego de su momento amargo en Guadalajara, porque un inspector del ayuntamiento de Guadalajara le quitó sus instrumentos, la cantante tiene un nuevo reto que es el Vive Latino, donde algunos haters la han amenazado de bajarla del escenario.

“Lo primero que vamos a hacer es el Vive Latino, donde mucha gente me ha tirado mala onda y me mandan mensajes como, 'vamos a ir exclusivamente a bajarte', por lo que les digo que no importa porque yo represento a la gente, soy la gente, y manifiesto amor donde me presento”.

Mientras pasa por momentos amargos, la cantante adelantó que está dispuesta a explorar las música infantil.

“Soy maestra de piano desde hace más de 15 años, y me interesa hacer más música para niños. Voy a hacer La cumbia del mosquito, por eso llamé a Tatiana y ya estamos planeando el video, es una canción que habla también de Oaxaca, está muy divertida. Ya no hay música para niños, en YouTube todo monetizan, menos lo que hay para niños, que son el futuro y las raíces que van a predominar”.

Nuevo disco

Flor Amargo está lista para lanzar su nuevo disco La reina del barrio, el mismo día de su cumpleaños, el próximo 25 de febrero.

“El nuevo disco, La reina del barrio, habla de los que he vivido en los barrios de la Ciudad de México, lo que más me gusta es visitar los barrios de cada ciudad, porque ahí esta la honestidad de nuestra gente… la gente que menos tiene es la que más da. Es un homenaje a los barrios del mundo, con cumbia y reguetón, con varios duetos interesantes para los niño y todas las edades.

"El primero será con Tatiana, es una cumbia reguetonera para niños llamada La cumbia del mosquito; además, algo con Ana Bárbara, Rubén Albarrán (Cafá Tacvba) y con Eros Ramazzotti, quien me escribió después del boom de La pianista loca en Londres y el 6 de febrero que viene a México voy a tener el honor de acompañarlo, así que échenme la mano [risas]”.

Lo que viene

– Abrirá alguna de los conciertos de Mónica Naranjo

– Hará su primer Auditorio Nacional, el próximo mes de noviembre, donde todas las entradas serán donadas.

– El 25 de febrero saldrá su nuevo disco La reina del barrio

– Duetos con Tatina, Rubén Albarrán y Eros Ramazzotti

Momentos “amargo”

1. Octubre 2019

Es retirada del metro de la Ciudad de México por cantar en un vagón. Al llegar a la estación Hidalgo, simplemente es retirada del metro, no sin antes bailar y contagiar a los usuarios.

2. Enero 2020

El ayuntamiento de Guadalajara protagonizó un polémico momento, al “resguardar” los instrumentos de Flor Amargo, al interrumpir uno de sus usuales conciertos callejeros, que ofreció el pasado viernes.

“Guadalajara es un espacio para la expresión artística en libertad. A nombre del gobierno tapatío, ofrezco una disculpa por la falta de criterio en la aplicación de la norma municipal. Respetamos y apoyamos el trabajo de la cantante”, señaló Ismael del Toro, presidente municipal de Guadalajara; a lo que Flor Amargo respondió este domingo: “ponle color a tú vida y sigue para adelante , los amo y gracias por todo su apoyo”.

Flor Amargo y su amarga experiencia tocando en Guadalajara

3. Marzo 2020

Flor Amargo estará en el Vive Latino, que se realizará los días 14 y 15 de marzo y ha declarado que ha recibido “amenazas” de haters.

“Lo primero que vamos a hacer es el Vive Latino, donde mucha gente me ha tirado mala onda y me mandan mensajes como, 'vamos a ir exclusivamente a bajarte', por lo que les digo que no importa porque yo represento a la gente, soy la gente, y manifiesto amor donde me presento”.