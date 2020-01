Video: Revelan que Harry le consiguió trabajo a su esposa con Disney

Hace unos días se dio a conocer que Meghan Markle hará doblaje para una cinta de Disney, esto después de que ella y su esposo el príncipe Harry renunciaran a la Casa Real.

Ahora el Daily Mail reveló un video en el que el hijo de Lady Di pidió a Bob Iger, directivo de Disney, que le dé trabajo a su esposa.

El contacto se dio el pasado mes de julio, antes de que los duques de Sussex renunciarán a la Corona. El video fue captado por un fanático y se ve el momento exacto en el que el príncipe Harry habla con Iger durante el estreno en Londres del remake de El Rey León.

En ese momento las noticias se centraron en el look de la duquesa y en su encuentro con la cantante de Beyoncé, sin embargo ahora el clip ha tomado otro sentido. n el vídeo se ve a Harry platicando con Bob Iger mientras Meghan lo hace con Beyoncé y su esposo Jay-Z.

La conversación fue la siguiente:

-Harry: "¿Sabes que ella hace voces en off?" (señalando a Meghan).

-Bob Iger: "¡Oh!, ¿de verdad?".

-Harry: "¿No lo sabías?. Pareces sorprendido. Ella está muy interesada".

-Bob Iger: "¡Claro! Nos encantaría intentarlo".

El directivo de Disney se asombra ante tal conversación y se frota las manos incrédulo. Finalmente Bob Iger tras conocer el interés de Meghan le comenta: "Tan sólo tienes que escribirme un email".

Meghan Markle firmó un acuerdo de voz en off con Disney, aunque su trabajo no será remunerado, ya que Disney hará una donación a Elephants Without Borders (EWB), que se dedica a la conservación de la vida silvestre y los recursos naturales.

