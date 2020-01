Maroon 5 confirma una segunda fecha en CDMX en su tour 2020

La banda estadounidense Maroon 5 ha decidido sumar otra presentación en México para el 24 de febrero de 2020. El grupo, liderado por Adam Levine, se presentaría solo el 23 de febrero en el Foro Sol en Ciudad de México.

Sin embargo, informaron que agregarían un segundo concierto en CDMX dado que los boletos se agotaron rápidamente. Así lo hicieron público a través de su cuenta en Twitter.

Desde que se conoció que las entradas se habían acabado, los fans comenzaron a solicitar una nueva presentación. Al parecer, la banda leyó y cumplió las súplicas.

Algunos fanáticos de Maroon 5 pidieron que se incluyera una fecha para Monterrey y otra para Guadalajara, específicamente. Pero solo fue incluido otro día en la capital mexicana.

Las entradas para el nuevo show comenzarán a venderse a partir del 15 de enero a las 11 de la mañana a través de la página ticketmaster.com.mx.

Added a 2nd show in Mexico City. See you on February 24th! https://t.co/UFtk3zjOR0 pic.twitter.com/j8ygY8ItgC

— Maroon 5 (@maroon5) January 9, 2020