Esta es la serie que le ganó a Chernobyl como mejor miniserie en los Critic's Choice Awards

"When They See Us" de Netflix fue la sorpresa la noche de este domingo, 12 de enero, en los Critic's Choice Awards , al imponerse en la categoría de mejor miniserie sobre la gran favorita que era Chernobyl.

El drama dirigida por Ava DuVernay obtiene el máximo galardón en su categoria, luego de ser olvidada por los Globos de Oro donde no estuvo nominada.

¡Se hizo Justicia!

En redes sociales se hizo un debate entre las personas que estaban de acuerdo con el premio a la serie norteamericana, mientras que otros reitaraban que había sido un "robo" contra la serie de HBO.

@Televisivamente: "When They See Us es la tremenda miniserie. Chernobyl es muy buena también pero siempre es bueno diversificar los premios #CriticsChoice"

@CuroCorazones: "No ganó chernobyl en mejor miniserie. No se que son los #CriticsChoice pero no me agradan"

Yo empezando a ver los Critic's Choice // Yo viendo que perdió Chernobyl: pic.twitter.com/uAcZxUVldZ — Daniela Gamboa Vielma (@danigamboav) January 13, 2020

Argumento de When They See Us

La serie estrenada en Netflix en Mayo del año pasado, trata sobre la injusticia que se cometió con 5 jóvenes que metieron en prisión injustamente en New York.

La serie presenta un elenco conjunto, que incluye a Jharrel Jerome , Asante Blackk , Jovan Adepo , Michael K. Williams , Logan Marshall-Green ,Joshua Jackson , Blair Underwood , Vera Farmiga , John Leguizamo , Felicity Huffman , Niecy Nash , Aunjanue Ellis , Marsha Stephanie Blake y Kylie Bunbury .