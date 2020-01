Shakira por fin lanza material y es junto Anuel AA

Este lunes la artista multiplatino, filántropa, cantante y compositora ganadora del Grammy, Shakira, lanza su sencillo “Me Gusta”, tema en el cual colabora con el artista urbano Anuel AA. Este estreno musical llega tres semanas antes de la muy esperada actuación de Shakira en el show de medio tiempo del Super Bowl LIV.

“Me Gusta" se estrena luego de una serie de triunfos en la trayectoria de esta estrella colombiana. Shakira cerró el año con broche de oro cantando un popurrí de sus éxitos durante su ovacionada actuación en la Copa Davis en Madrid. En noviembre, se dio la premier de su largometraje Shakira in Concert: El Dorado World Tour que se exhibió en cines alrededor del mundo en una noche inolvidable. Este filme es un documental sobre su aclamada gira El Dorado World Tour, que también fue acompañada por un álbum en directo. Shakira In Concert: El Dorado World Tour hará su debut televisivo este próximo viernes, 31 de enero, por HBO.

El nuevo tema de Shakira recupera los sonidos de la mítica canción de Bob Marley "A La La La La Long" que después recuperó Inner Circle en 1992. Con esto la colombiana se suma a la moda de los reguetoneros como Daddy Yankee que recuperó "Informer" de Snow, J- Balvin que trajo de actualidad "Ritmo" con "Rhytm of the Night" de Corona o "Fuera de mi mente" de Lérica y Juan Magan

En el transcurso de su prolífica carrera, la cantante y compositora colombiana Shakira ha vendido más de 80 millones de discos a nivel mundial y ganado numerosos premios incluyendo tres Grammys, 11 Latin Grammys y varios World Music Awards, American Music Awards y Premios Billboard, por nombrar sólo algunos. Es la única artista sudamericana en colocar una canción en el número 1 en Estados Unidos y cuatro de sus sencillos se han posicionado entre los 20 éxitos de mayores ventas de la década pasada.

A la edad de 18 años creó la Fundación Pies Descalzos, cuya labor consiste en proveer educación y alimentación a más de seis mil niños en pobreza extrema en Colombia y expande su trabajo hacia otros países, incluyendo proyectos recientemente iniciados en Haití y Sudáfrica.

En octubre de 2011, Shakira fue nombrada miembro de la Comisión Consejera del presidente Barack Obama sobre Excelencia Educativa para los Hispanos. Fungió como coach de la cuarta y sexta temporada en The Voice, el exitoso programa reality de competencia vocal en el canal NBC, que busca la mejor voz en Estados Unidos

Su décimo álbum de estudio Shakira fue lanzado en 2014, contando con exitosas colaboraciones como “Can’t Remember to Forget You” con Rihanna y “La La La (Brasil 2014)” con la cual se presentó en la final de la Copa Mundial. En 2016, intervino como Gazelle en la taquillera película de Disney Zootopia, así también contribuyó en la banda sonora con la canción “Try Everything”.

En junio 2016, lanzó su sencillo “La Bicicleta” junto a su coterráneo Carlos Vives. Este tema rompió récord permaneciendo 18 semanas consecutivas en el puesto número 1 en Colombia. Además, se situó en la primera posición por 13 semanas en España y llegó al top en ventas en iTunes US Latin. El video musical fue rodado en Barranquilla y Santa Marta, las respectivas ciudades natales de Shakira y Carlos, y ha superado las mil millones de reproducciones en YouTube. Su siguiente sencillo "Chantaje" junto a Maluma se ha convertido en uno de los éxitos más grandes de la música latina con más de 2 mil millones de vistas en YouTube. Además, alcanzó el puesto 1 en la lista Latin Airplay de Billboard y obtuvo Doble Disco de Platino en España por sus altas ventas.

En mayo 2017, Shakira lanzó su onceavo álbum de estudio El Dorado, el cual fue grabado mayoritariamente en español. A poco tiempo de su lanzamiento, este disco llegó al #1 en ventas en 37 países de la plataforma iTunes. Se hizo acreedor al Latin Grammy 2017 en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo y al Grammy 2018 por Mejor Álbum Pop Latino, además de estar certificado 14 veces Platino en Estados Unidos. Con más que 8 mil millones de streams, El Dorado es uno de los álbumes más escuchados en formato digital de todos los tiempos. En noviembre 2018, concluyó su gira de conciertos El Dorado World Tour, la cual llegó a los audífonos de sus fans en todo el mundo con el lanzamiento en el 2019 de su álbum en directo Shakira In Concert: El Dorado World Tour. Actualmente, se encuentra grabando su próximo álbum de estudio. El 2 de febrero del 2020, Shakira actuará en el show de medio tiempo del Super Bowl LIV en el Hard Rock Stadium de Miami.

