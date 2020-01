La cantante Chiquis Rivera generó preocupación entre su fanaticada al lucir en sus redes sociales su rostro en el que claramente tiene un ojo morado, producto de un golpe contundente que le afectó de forma considerable, generando así múltiples opiniones y especulaciones.

Chiquis Rivera preocupa al mostrar un ojo morado: asegura que no fue su esposo

Sin embargo, la hija de Jenni Rivera, tomó su tiempo para aclarar en sus historias de Instagram que el moretón no se lo había causado su esposo Lorenzo Méndez, por el contrario, fue producto de un tratamiento estético que se realizó y le dejó esa área de su rostro con esa tonalidad que parece haber sido ocasionada por una agresión.

En sus publicaciones Chiquis aseguró que no le duele y que lo mejor es que puede cubrir ese morado con maquillaje, pero ella quiso mostrarlo para evitar comentarios errados.

Mensaje de Chiquis a través de sus redes sociales

"Aclarando a la gente que está diciendo, comentando, pensando, que alguien me pegó o que me peleé con alguien… No, Lorenzo no me pegó, nada qué ver". Este fue el mensaje que la intérprete mexicana expresó de forma directa y contundente para callar los rumores.

También hizo énfasis en que era un procedimiento que desde siempre quiso realizarse para mejorar la calidad de su piel. "Es algo que me quise hacer y como dicen por ahí, 'la belleza cuesta'. Así que este es el resultado. Cuando lo morado del otro lado se me quite, se me verá bien. Son cosas que pasan", reiteró la artista.