“Papacito, estás bien sabroso”: Andrea Legarreta se deleita con su esposo Erik Rubín

Andrea Legarreta acompañó a su esposo Erik Rubín a la presentación de "Jesucristo Súper Estrella", en la que develaron una placa por haber alcanzado el récord de audiencia de 180 mil espectadores.

Luego del show, la conductora subió al escenario y dejó ver su enamoramiento por su pareja, lanzándole todo tipo de piropos.

“Papacito, muy bien Judas, y a parte, estás bien sabroso, ¿a poco no?”, confesó la animadora del programa Hoy frente a cientos de fanáticos.

El comentario desató la algarabía del público, a quien también le reveló detalles previos al lanzamiento de la obra de su marido.

“Erik me decía: ‘Oye, se me antoja volver a hacer Jesucristo Súper Estrella’. Entonces, empezó a platicarme ideas, a alucinar. Y de pronto, cuando recibe una llamada de Alex (Gou), me dijo: ‘Yo creo que Alex es el indicado, es un chavo que tiene mucha visión’. (…) Es muy talentoso y apasionado”, reseña el portal de Las Estrellas.