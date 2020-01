Aracely Arámbula no saldrá en la segunda temporada de 'Luis Miguel, la serie'

Aracely Arámbula aseguró que está "tranquila" porque no saldrá en la segunda temporada de la serie biográfica de su exmarido y padre de sus hijos, Luis Miguel.

La actriz viajó a República Dominicana para participar en el Cana Dorada International Film Festival y se tomó un momento durante su paso por la alfombra roja para reiterar que no aparecerá en la producción de Netflix.

"En esta segunda temporada yo no voy a salir, así que me quedo tranquila”, destacó la intérprete, según reseñó la revista Quién.

Reafirmó que "en esta segunda temporada yo no salgo, me quedo tranquila porque no sale nada mío y les deseo mucho éxito".

Las declaraciones de Arámbula se dieron a su llegada al festival en el tercer día.

Sobre si estaría o no de acuerdo en que la retraten, la mexicana solo contestó: "No se puede, en este momento no se puede, no hay tal cosa. No va salir nada mío, pero espero que a todos nos vaya bien”.

Insistió que “lo más importante es la segunda temporada de La Doña, eso es lo que realmente me importa. Llevo trabajando mucho tiempo en este proyecto y no me importa nada más".

Igualmente, la protagonista de "Abrázame muy fuerte" y "La patrona" desmintió que esté solicitando 60 mil dólares a Luis Miguel para la manutención de sus hijos, Miguel y Daniel.

“Son puras mentiras, corazón. Especulan muchas cosas", dijo.

Aracely Arámbula podría llegar a la pantalla grande

A pesar de tener una exitosa y sólida carrera en la televisión, la también cantante de 44 años afirmó que está entre sus anhelos poder grabar una película; una aventura que quizás pueda vivir en 2020.

"Este año me ofrecieron un papel para una comedia bastante interesante y ojalá pueda concretarse porque me muero por estar en pantalla grande", expresó.