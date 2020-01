Cindy la regia se enfrenta a la realidad

Cuando Cindy, la niña más fresa de San Pedro Garza García, Monterrey, le dice a su novio "partidazo" que no quiere casarse con él, sale corriendo a la Ciudad de México, donde nuevas amistades y caminos inesperados le enseñan que hay mucho más en las posibilidades de su vida y su talento de lo que ella misma se imagina.

Cassandra Sánchez-Navarro es la actriz que le da vida a Cindy, un personaje que nació en 2004, a través de la primera caricatura creada por Ricardo Cucamonga.

Bonjour princesse! Seguimos la promoción de mi primera novela corta y cuarta hija con @megustaleermex en CDMX. pic.twitter.com/l6fTa6dlTD — Cucamonga (@CucamongaMX) January 21, 2020

“Se siente increíble que me hayan considerado para semejante papel, una actriz sueña que su primera oportunidad en cine sea un proyecto padre con un personaje lindo. Nunca en mi sueños mas guajiros imaginé que me iba a tocar semejante personaje, con esos productores (Francisco González Compeán, Martha Sosa Elizondo y Catalina Aguilar Mastretta) y directores (Catalina Aguilar Mastretta y Santiago Limón). La película no sólo es una comedia, sino te cuenta una historia llena de valores, mensajes bonitos para la familia y te hace reír”, dijo Cassandra en entrevista con Publimetro.





Publicidad





En el elenco también están Regina Blandón, Giuseppe Gamba, Diana Bovio, Roberto Quijano, Nicolasa Ortiz Monasterio, Diego Amozurrutia, Martha Debayle, entre otros que dan a Cindy la regia, una nueva historia en la pantalla grande.

“La primera idea de hacer esta producción cinematográfica surgió hace 10 años, cuando uno de sus productores conoció al personaje protagonista creado por Ricardo Cucamonga. Cuando empecé a leer los libros, me parecieron tan cómicos, que son completamente diferente a lo que se hizo en cine, sí es la misma Cindy de Monterrey, pero la estamos sacando de la historia que siempre se ha contado de ser una niña bien, con otras perspectivas”.

Feminista y tolerante

La historia aborda las vivencias de Cindy, pero no enfocada a una visión feminista.

“Estamos dando mensajes de tolerancia, aceptación, de escuchar con el corazón, de no concentrate en las expectativas de la sociedad o la familia, sobre todo en un país poco tolerante. La parte de la historia que es feminista recae en la igualdad de género.

"La cinta cuenta más que eso, primero que nada Cindy es una niña de San Pedro Garza García, que vive dentro de una burbuja, pasa algo que no voy a contar hasta que vean la película, pero se da cuenta que nunca se ha preguntado si ella realmente quiere lo que siempre ha dicho que quiere. Al final, tiene un mensaje universal, no sólo para las mujeres, sino para los hombres”.

Cassandra Sánchez-Navarro añadió que aún vivimos en un país homofóbico: “Juzgamos a los demás por ser diferetes, a Cindy por tener dinero. México es un país muy homofóbico y ver cómo una pareja gay es juzgada… pero sólo es una preferencia sexual. La cinta tiene muchos mensajes que el público puede compartirlos y divertirse por dos horas. Es una reflexión de las aspiraciones de la clase media y sus frustraciones: va en contra de los mitos de las clases sociales”.

Cassanda vs Cindy

La actriz compartió cuáles podrían ser la semejanzas y diferencias con el personaje.

– “Con Cindy tengo muchas en común, como que a veces somos demasiado honestas y nos metemos en problemas”.

– “Las dos tenemos una familia muy linda, pero hemos pasado de todo en esta vida, porque también me salí de mi casa desde muy chica, justo porque no sabía lo que yo quería”.

– “Soy más hippie que fresa [risas]. Yo podría vivir en sandalias y traje de baño, porque vivÍ mucho tiempo junto a la playa, y Cindy en Monterrey”.

Estreno

24 de enero es el estreno en la República Mexicana. Una comedia romántica de 109 minutos.